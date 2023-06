/FOTO, VIDEO, ROZHOVOR/ Už během covidu přišel Jan Vopálka s myšlenkou hudebního festivalu zaměřeného především na hip-hop. Věci se daly do pohybu a i díky svým kontaktům z předešlé praxe uspořádal na Kmochově ostrově v Kolíně první Coolin festival.

Jan Vopálka zve na Coolin festival a afterparty. | Video: Petr Procházka

Druhý ročník festivalu se uskuteční letos 1. července, hlavním tahákem je hvězda české popové hudby Ben Cristovao. O minulosti i současnosti Coolin festivalu jsme si povídali právě s Janem Vopálkou.

Jak došlo k nápadu uspořádat v Kolíně takový festival?

Tu myšlenku už jsem měl v hlavě snad pět let. Okolo diskoték už se pohybuji asi deset roků, ale pořád to byly jen takové klubové akce. Člověk chce posouvat hranice nahoru, takže když se mi podařilo dostat na jedno místo tisíc lidí, chtěl jsem ještě více. V tu dobu jsem měl ještě společníka, navíc jsem byl mladý a nezkušený a bez kapitálu takovou akci zrealizovat. Můj kolega se bál do toho jít s tím, že jsme v Kolíně a ten je na to moc malé město. Nevěřil tomu. Takže jsme šli každý svou cestou, já jsem začal dělat pro Staré lázně. Díky tomu jsem nasbíral zkušenosti a kontakty, a tak jsem dospěl k tomu, že by se konečně mohl zrealizovat i festival.

Official Aftermovie Coolin Festival 2022:

Zdroj: Youtube

Takže jste na tom začal pracovat?

Ano, ještě během covidových restrikcí, takže od začátku roku 2021 a opravdu intenzivně pak od září. Navrhl jsem vedení Starých lázní, aby do toho šli se mnou, jenže ti mi říkali, že jsem blázen, když je covid. Já ale věřil tomu, že v létě už to bude dobré. Takže jsem nakonec všechno zvládl sám, včetně marketingu. Věřil jsem, že to bude úspěšné a chtěl jsem to nejlepší, co Česká republika v tomto žánru nabízí, což se povedlo. Díky tomu navštívilo první ročník přes čtyři tisíce diváků.

Pořadatel Coolin festivalu Jan Vopálka.Zdroj: se souhlasem Jana Vopálky

Jakou máte diváckou prognózu pro letošek?

Momentálně máme prodaných asi o deset procent více vstupenek než loni touto dobou. VIP se vyprodalo ještě o měsíc dříve, než loni, ačkoliv to je poměrně početně limitovaný prostor s nějakým 130 místy, jelikož tam je terasa u amfiteátru, kterou jsem letos tedy lehce posunuli, aby vzniklo více místa pro ostatní.

Co všechno obnáší organizace takové akce?

Nejsložitější věcí je vyladit termín pronájmu prostor s časovými možnostmi jednotlivých interpretů, který je asi dvacet. První záležitostí, kterou jsme řešili, je přes město pronájem Kmochova ostrova, kde nám nejprve zarezervovali termín a po jeho potvrzení umělci jsme i podepsali smlouvu o pronájmu. Důležitý je také marketing projektu, takže zadání grafiky a pak samotná kampaň, která je téměř celá v online prostředí. Musíte si zařídit, zdravotníky, hasiče, různá povolení na hudební produkci. Prostě splnit všechny pravidla a vyhlášky.

Jak se ladil letošní termín?

Původně jsem to chtěl stejně jako loni, tedy poslední víkend v červnu. Jenže v tomto termínu nemohli Calin a Viktor Sheen, takže proto se to posunulo o týden později na 1. července.

Nebyl strach z toho, že už se jedná o letní prázdniny a řada potenciálních diváků odjede?

Je pravda, že je to znát co se týče barmanů, kteří tam loni pracovali a letos právě už nemůžou, protože už je to pro ně pozdě. Ale ten festival má tak velký celorepublikový zásah, že jsme to ani nepocítili. Obavy tam byly, ale nakonec se ukázaly jako zbytečné, za prvních 14 dní prodeje lístků se jich prodalo 600, což nás uklidnilo. Ale příští rok bych to chtěl zase o týden dříve jako loni.

Jak moc je těžké všechny umělce sehnat?

Na to jsem zatím měl štěstí, musím to zaklepat. Loni jsem měl jednu variantu a všichni mohli. Letos byly dvě, nakonec vyšla lépe ta druhá. Ale jinak mám obrovskou výhodu, že se ze Starých lázní s těmi lidmi znám, protože tam všichni vystupovali. Takže na ně mám telefonní kontakt a co si budeme, po sms ta komunikace probíhá rychleji než přes e-mail.

Když se zamyslím nad českou hip-hopovou scénou, chybí třeba Ektor nebo Marpo. Nechtěl jste je nebo nemohli?

Co se týká Ektora, tak s jeho manažerem jsem komunikoval a chtěl u nás vystupovat, ale bohužel to už bylo po té, co jsem měl většinou ostatních vystupujících zajištěných a Ektor už byl mimo rozpočet. Takže snad příští rok. Marpo podle mě už naší cílovou skupinu příliš netáhne.

Kam dál do budoucna s Coolin festivalem? Nepřemýšlel jste i nad zahraničními zpěváky?

Nad tím jsem také přemýšlel, protože jsme si hned prvním rokem nasadili laťku poměrně vysoko. Teď budeme dělat koncert německého rapera Luciana na Slovensku, takže tam si to tak nějak vyzkouším. Ale pokud to bude fungovat, tak minimálně do pátého ročníku to chci nechat tak, jak to je. Spíš bych chtěl ještě rozšiřovat stávající podobu, na Kmochově ostrově je krásný areál, takže třeba přibydou další pódia na další žánry. V nejbližší době se chci zaměřovat na domácí scénu. Vše je otázka peněz, protože amfiteátr není bohužel nafukovací. Kdybychom pracovali s kapacitou deset tisíc, tak by to zase bylo o něčem jiném.

Jsou oproti loňsku nějaké zásadní novinky?

Tou největší je asi chill zona, kam si lidé budou moci jít odpočinout klid. Bude tam velký stan, pohodlné sezení, vodní dýmky a spousta aktivit. Bude tam barber, tatér. Celé to bude skoro u vstupu, takže relativně daleko od hlavního dění. Kromě hlavní stage v amfiteátru bude ještě jedna v altánku, kde to bude hezky nazdobené, dáme tam žárovky. Pod tím bude stůl a tam budou hrát DJ. A pokud bude tepleji, budeme rozdávat vodu, aby nedocházelo k nějakým kolapsům.

Zdroj: se souhlasem Jana VopálkyDruhý ročník Coolin festivalu proběhne na kolínském Kmochově ostrově v sobotu 1. července od 12 hodin. Mezi největší hvězdy patří Ben Cristovao, Calin, Viktor Sheen, Yzomandias, Nik Tendo, Sofian Medjmedj, Smack One či DJ NobodyListen. Momentálně je v prodeji pátá vlna vstupenek za 899 korun, VIP lístky jsou již vyprodané. Vstup je od 15 let, mladší mohou přijít pouze v doprovodu rodičů.