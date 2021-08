Podlipanské muzeum v Českém Brodě je opět otevřené. Zve na prodlouženou výstavu

/FOTOGALERIE/ Když počasí nebude přát výletům do přírody, lidé mohou vyrazit třeba do opět otevřeného Podlipanského muzea v Českém Brodě. Muzeum momentálně nabízí návštěvníkům ke zhlédnutí menší expozici Z dějin Českého Brodu a výstavu Zábava i politika / Z dějin českého plakátu, kterou prodloužilo do 29. srpna.

Podlipanské muzeum zve ke zhlédnutí výstav. | Foto: Podlipanské muzeum Český Brod

Otevírací doba je úterý až pátek: 9.00 – 17.00 hodin s polední přestávkou od 13.00 do 13.30 hodin. V sobotu a neděli má muzeum otevřeno od 11.00 do 17.00 hodin.