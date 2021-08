Na festivalu Brod 1995 se sejde Marie Rottrová se Třemi sestrami

/FOTOGALERIE/ Jeden z největších tuzemských hudebních festivalů Rock for People vznikl ve skromných podmínkách na škvárovém hřišti Na Kutilce v Českém Brodě právě v roce 1995. Pak se přestěhoval do větších prostor do Festivalparku v Hradci Králové. Jeden z jeho zakladatelů Petr Fořt udělal v Brodě ke dvacetiletému výročí jednodenní vzpomínkový festival, který se tam od té doby vrací každý rok.

Z českobrodského festivalu Brod 1995. | Foto: Deník / Zdeněk Hejduk

Ten letošní se měl odehrávat už loni, zabránila mu v tom ale pandemie. V sobotu 21. srpna 2021 by se však měl už uskutečnit v plné parádě. Jeho největší hvězdou je soulová zpěvačka Marie Rottrová s kapelou Bigband Septet Plus Orchestra, pro kterou bude českobrodské vystoupení jediným letním. Kromě jejích něžných písniček jako Markétka, Lásko či To mám tak ráda ale zazní areálem i jiné žánry. Do Brodu zavítal kinematograf bratří Čadíků. Nechyběla ani degustace vína Přečíst článek › Zdejší prostředí velice dobře znají pivní Tři sestry s neúnavným frontmanem Lou Fanánkem Hagenem, velkou show tradičně předvádí Martin Kraus s kapelou Krausberry, chybět nebudou ani tvrdí Cocotte Minute či ulítlý Kapitán Demo, případně hiphopoví PSH. Zahraje i pardubická Vypsaná fiXa, jejíž jméno je s festivalem Rock for People propojené už nesmazatelně. To vše v sympatickém travnatém rodinném areálu s mnoha stánky s občerstvením, ale i netradiční zábavou.