A Kolínsko nebude pochopitelně žádnou výjimkou. Lidé se na zpívání těší; shodují se, že Česko zpívá koledy je posledním klidným zastavením před vánoční horečkou. V Kolíně se budou zpívat koledy u kostela sv. Víta na Zálabí, kde zpívání organizuje Blanka Lísková. „Letos se sešlo moc akcí v tomto termínu,“ vysvětlila.

Vloni se zpívalo u chrámu sv. Bartoloměje, kde to není možné kvůli České mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. „Na náměstí jsou trhy a pak další vánoční vystoupení. Tak jsme přemýšleli, kam se přemístit. Napadlo nás právě prostranství zálabského kostela sv. Víta,“ řekla Blanka Lísková. Místo má krásné schody. „Hned nás napadlo, že by se na nich dalo zpívat. Tak jsme si říkali, že Česko zpívá koledy se bude konat na tomto místě,“ vysvětlila.

Na akci se zpěváci připravují. „Je nás ale málo, polovinu sboru zpívá v chrámu sv. Bartoloměje Rybovku. Proto uvítáme každého dobrovolníka, který s námi bude ochoten zpívat na schodech,“ řekla se smíchem. Kolíňáci by se tak rozhodně neměli stydět a jít si zazpívat ke zpěvákům ke kostelu.

Tím však ale výčet míst nekončí. Koledy zazní také v Dobřichově, kde se bude zpívat před školkou za doprovodu pečeckého ZUŠ Small Bandu. „Budeme mít živou kapelu. Trénujeme s dětmi, už jsme začali,“ smála se Hana Pešková, která zpívání organizuje. Děti cvičí koledy i doma, dostali noty i slova domů. Hana Pešková dříve pracovala v pečecké školce, nyní je třetí rok ředitelkou v Dobřichově. „Do Česko zpívá koledy jsem osobně zapojena asi sedmý rok,“ uvedla.

Zpívání koled se odehraje také v Pečkách na Kolínsku, kde jej organizuje Lukáš Hanzelín. Zpívání se odehraje v areálu Mateřské školky Mašinka, a souběžně s vánočním mini jarmarkem školky s ochutnávkou.

„Letos jsme to pojali trochu jinak, než minulé roky. Událost organizujeme společně s pečeckou mateřinkou Mašinka. Pořádají letos vánoční mini jarmark, proto jsme se rozhodli s nimi spojit,“ vysvětlil Lukáš Hanzelín. Jak podotýká, atmosféra tak bude zcela jistě daleko lepší. „Už trénujeme a ladíme se do vánoční atmosféry všichni, vždyť Česko zpívá koledy se odehraje co nevidět,“ dodal.