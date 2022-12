„Budeme mít zase živou kapelu, přijede nám opět zahrát ZUŠ band Pečky, od 17 hodin máme jarmark, takže bude tvoření pro děti, něco dobrého na zahřátí, jezdí nám i paní s výbornými sirupy z Vrchlabí. Budou se zdobit perníčky, současně bude na prodej, co nám rodiče vyráběli. A k tomu je ještě velká prodejní výstava na obecním úřadě,“ popisuje ředitelka s tím, že i v době pandemie covidu se dobřichovská školka snažila tradici nepřerušit. „Zpívali jsme s rodiči doma, posílali jsme si fotky,“ vysvětlila.

Ve středu večer bude letos zpívat opět společně celá školka, což je 22 dětí, plus rodiče plus další příchozí z vesnice. „Odhadem by se nás tedy mohlo sejít třeba šedesát,“ předpokládá Hana Pešková, která s dětmi zpívala už v dobách, kdy pracovala ve školce v Pečkách, jen se oficiálně nepřihlašovali. Tedy první zpívání s Deníkem absolvovala už před zhruba deseti lety.

V Praze a středních Čechách se bude zpívat na minimálně sto místech, a to jak na náměstích měst, tak ve školách či přímo v domácnostech. Na Kolínsku kromě Dobřichova třeba v místní části Veltrub Hradišťku.

Advent se spojil s Mikulášem, druhou svíčku zapálili místostarosta a farní vikář

Letos se budou zpívat koledy a písně Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Jak jsi krásné, neviňátko a Vánoce, Vánoce přicházejí. Kompletní texty těchto koled najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde je ve formátu pdf ke stažení zpěvník. Ve středu 7. prosince také vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku.

Pokud se z jakýchkoli důvodů nemůžete účastnit osobně, a přesto byste si rádi zanotovali, ani to není na překážku. Koledy si můžete zazpívat i z pohodlí svého domova třeba s Českým rozhlasem, který stačí jen naladit v uvedený čas.