Naopak rovnou zrušen byl myslivecký ples. „Důvodem je covid. Naši návštěvníci jsou střední a starší generace, jež je zasažená covidovou situací zásadně, nechceme riskovat, těšíme se na naše návštěvníky v roce 2023,“ uvedl předseda Mysliveckého sdružení Křečhoř Roman Sýkora.

Dalším důvodem jei tradiční zvěřinová tombola, kterou nelze ponechat na příští rok. „Když mi dá automobilka do tomboly motokolo, můžu ho mít uskladněné, ale se zvěří to logicky nejde,“ přikyvuje ředitel městského společenského domu Zdeněk Hejduk. Ten má podle svých slov už podepsané smlouvy na plesy se všemi maturitními ročníky. „Ale jestli budou, těžko říct,“ dodal.

S jistotou ani tentokrát nebude Jarní bál živnostníků a podnikatelů, který se nekonal už vloni. „Nějak se to rozsypalo. Uběhly dva roky, x podnikatelů, kteří na ples přispívali, mělo ztráty. Všechno se hodně změnilo, nenajdou se ani lidé, kteří by se pustili do organizace plesu za současných podmínek, kdy nevíte, zda se nakonec bude moct uskutečnit. Musíme doufat, že bude lepší doba a přijdou po nás jiní, kteří se toho ujmou,“ řekl Milan Mazůrka, který organizoval více než 20 ročníků plesu.

Městský společenský dům v Kolíně

17.12.2021 - Reprezentační ples První republika

07.01.2022 - Maturitní ples Gymnázum Kolín 8A8

08.01.2022 - Maturitní ples Obchodní akademie Kolín 4.A

15.01.2022 - Maturitní ples SPŠ strojírenská 4.A

21.01.2022 - Maturitní ples Gymnázium Kolín 4B4

22.01.2022 - Ples města Kolína

28.01.2022 - Maturitní ples SZŠ Kolín 4. LY

29.01.2022 - Maturitní ples SPŠ stavební Kolín

03.02.2022 - Maturitní ples Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady

04.02.2022 - Maturitní ples Gymnázium Kolín 4.A

05.02.2022 - Maturitní ples OA Kolín 4.B

10.02.2022 - Maturitní ples Gymnázium Český Brod 8A8, 4A4

11.02.2022 - Maturitní .ples SOŠ a SOU informatiky a spojů Kolín, 4.P, 4.M, 4.TA

12.02.2022 - Maturitní ples OSSP Kolín

19.02.2022 - Jezdecký ples

25.02.2022 - Ples nosatých

26.02.2022 - Maturitní ples OA Kolín 4.C

04.03.2022 - Maturitní ples SOŠ a SOU informatiky a spojů Kolín, 4.C, 4 TB

11.03.2022 - Rybářský ples

12.03.2022 - Maturitní ples SZŠ Kolín 4ZA

18.03.2022 - Ples Policie ČR

25.03.2022 - Maturitní ples SOŠ multimediálních studií Poděbrady

26.03.2022 - Ples Oblastní nemocnice Kolín

08.04.2022 - Ples Letecké základny Čáslav