/VIDEO, FOTOGALERIE/ Letošní festival Brod 1995 se na rozdíl od loňského deštivého ročníku odehrával doslova v tropickém počasí. Přesto si do krásného a do posledního detailu vymazleného českobrodského areálu Na Kutilce našly cestu tisíce lidí.

Festival Brod 1995. | Video: Zdeněk Hejduk

Program měla otevřít půlhodinu po poledni kapela Aneta & The Soul Uncles. Bohužel slunce proměnilo pódium doslova ve výheň, kterou nevydržely varhany, takže vokál zpěvačky Anety Hollandrové společně s dalšími vokalistkami a soulový repertoár předestřený bývalými muzikanty z kapely Sto zvířat začal později.

Jak je v Brodě už zažitým zvykem, program se střídá na dvou pódiích prakticky bez prodlev, takže hned po Anetě se rozjel set kapely Zooblasters, jejíž muzikanti i v horku nasadili zvířecí masky a nabídli hudební mix.

Tvrdší podobu špinavého rocku předestřela skupina Dirty Blondes se zpěvačkou Danou Yousifovou. První, kdo přitáhli pod pódium více fanoušků, a dokonce je roztančili, byli skáčkoví Fast Food Orchestra, jehož muzikanti nastoupili v modrých oblecích. Písničkář Thom Artway si na jednu písničku nechal postavit mikrofon pod pódium a sešel tak mezi fanoušky.

Na písničkáře Pokáče dorazilo na zastávku Radim přes čtyři sta fanoušků

Možná poprvé naživo viděla většina přítomných zpěvačku Dominiku Haškovou, dceru známého hokejového brankáře, která přijela s česko – norskými spoluhráči říkající si We are Domi. První vrchol festivalu nastal po jejím sympatickém hudebním setu, to když pódium opanovala brněnská kapela Poletíme? slavící letos své patnácté narozeniny. Chytlavé písničky hrané v rychlém tempu s bajnem a houslemi, vtipné texty a charismatický frontman Rudolf Brančiovský dohromady roztančili davy pod pódiem. Po své pětačtyřiminutovce ještě rozdávali autogramy a s fanoušky se fotili.

Nafouknutý Kapitán Demo zaujal, i přes chvílemi drsnější slovník, především děti v publiku, aby poté přišla druhá špička toho dne – kapela Olympic, která letos slaví šedesátiny na tuzemské hudební scéně. Petr Janda, stále ve výborné formě, zahrál a zazpíval se svými spoluhráči všechny hity jejich kariéry, takže se s každým prvním akordem zvedla vlna nadšení a zpívalo se sborově – Vlak co nikde nestaví, Jasná zpráva, Osmý den, Dej mi víc své lásky, Dědečkův duch…, nesmrtelné pecky repertoáru této kapely.

Nezklamal ani zahraniční host, britští Dub Pistols, míchající se třemi zpěváky několik hudebních stylů vybízejících k tanci. Slovenští Horkýže Slíže jsou v Brodě častými hosty, a i tentokrát si jejich hity jako Maštal, Malá Žužu nebo L&G Song zpívaly stovky hrdel.

Až po půlnoci, ale pořád ještě před slušným publikem, přehráli svůj kyber punk pražští lety Mimo, tentokrát bez cellistky. Celkem zahrálo dvanáct hudebních souborů s velice pestrým repertoárem určeným pro celou rodinu, což i skladba návštěvníků potvrdila. V malebném areálu na ně čekala nejen lákavá nabídka občerstvení, ale i další nehudební vyžití. Už ten večer zazněl i termín festivalu na příští rok a první jména účinkujících – Tomáš Klus a kapela Gaia Mesiah. První nadšenci si tak mohli zakoupit vstupenku za bezkonkurenční cenu.