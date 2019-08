„Příznivci říznější muziky se mohou těšit na nitranské divočáky Horkýže Slíže, ironicky zábavnou bigbítovou partu Wohnout bratrů Homolových, rockery z Mňágy a Žďorp nebo energickou smršť jménem Gaia Mesiah. Legenda ska Sto zvířat zaručeně roztančí všechny věkové kategorie a po nich návštěvníky rozeskákají elektro-pop-punkoví Skyline,“ vylíčila nabitý program Lucie Čunderlíková za festival Brod 1995.

Vedle toho návštěvníky roztančí beatová legenda obohacující českou hudbu už přes padesát let – Michal Prokop s kapelou Framus FIVE, půvabná zpěvačka Lenny nebo Vojta Kotek s bandou ThiS! - ti přináší rock, inspirovaný šedesátými a sedmdesátými lety.

Českobrodský festival je oblíbený nejen díky programu pro všechny generace, ale také kvůli své rodinné a přátelské atmosféře.