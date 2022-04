Blíží se to. Po dvouleté přestávce bude Kmochův Kolín i Den záchranářů

Bude Kmochův Kolín. Věta, nad kterou by si leckdo ze čtenářů dříve zaťukal na čelo s tím, že co je na tom neobvyklého. Ale poslední dva covidové roky nás poučily. Takže oznámení konání největší kolínské kulturní události je dobrou zprávou. Odehraje se od 10. do 12. června.

Kmochův Kolín 2019. Archivní foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

57. ročník festivalu opět přinese pestrou skladbu nejlepších tuzemských i zahraničních orchestrů, které dorazí z Německa, Norska či Polska. Připravený je páteční koncert kapely Tatabojs, v sobotu večer se bude jistě tančit při tónech Krajanky Václava Hlaváčka a DH Bojané z Dolních Bojanovic. Lokomotiva je opět v kondici. Kolínský spolek dokončil opravu včas Nebude chybět nedělní Monstrkoncert, během kterého ve dvou blocích vystoupí členové téměř všech vystupujících orchestrů. Závěrečnou tečkou bude interpretace nejznámějších děl Františka Kmocha výjimečně početným orchestrem, sestaveným výhradně pro tuto unikátní příležitost. Dojde také na show mažoretek Hrát se letos bude opět na Karlově náměstí, na Zámecké, v synagoze, v Komenského parku, v chrámu sv. Bartoloměje i v evangelickém kostele. Kapely zavítají také do domova pro seniory nebo do Dělnického domu ve Velkém Oseku. Kmochův Kolín jako tradičně doprovodí show mažoretek, chybět nebude velký zahajovací průvod městem a nezapomene se samozřejmě ani na pietní akt u hrobu Františka Kmocha. Psovodi i dron Dvouletá pauza v konání se týkala i další velké kolínské akce, kterou je Den záchranářů. Na tradiční termín 8. května se uskuteční po celý den. Hasičský záchranný sbor spolu s Policií ČR vyrazí se svou technikou z Polepské ulice. Ranní jízda Kolínem povede ulicemi Táboritská, Žižkova, Legerova, Politických vězňů, Náměstí Republiky a dále Pražskou ulicí na Karlovo náměstí, kde bude technika celé dopoledne vystavena. FOTO: V českobrodském kostele se žehnaly mazance, ale třeba i uzeniny Dopolední program zpestří zábava pod taktovkou Domu dětí a mládeže Kolín, vystoupí také kolínské školy a Městská hudba Františka Kmocha. Odpolední program se uskuteční na Kmochově ostrově, nebude chybět policejní dron, psovodi, jízdní a poříční policie, hry pro děti, skákací hřiště a skluzavka v podobě hasičského auta, dětské hrátky v pěně a další. Dětský program zakončí koncert Pískomil se vrací od 16:30 hodin v amfiteátru. Úplný závěr dne bude patřit kapele ABBA WORLD Revival (18.00 - 19.30 hodin v amfiteátru Kmochova ostrova). Program ukázek vojenské techniky v bývalém vojenském prostoru Třídvorská se letos nekoná.