/FOTOGALERIE/ Čtyři roky své existence oslavil v sobotu kolínský Bar Pod Hodinama, a to příhodně koncertem čtyř hudebních skupin. Kolínskou scénu zastupovala kapela KriminalRoman, která celý minifestival zahajovala, a to svým stoner rock – funkem s foukací harmonikou a kytarovými sóly. Další kapely už přijely z hlavního města.

Minifestival v kolínském Baru Pod Hodinama. | Foto: Deník / Zdeněk Hejduk

Trojice říkající si Noix se zpívající baskytaristkou ponořila klub do temných tónů podpořenými filmovými projekcemi promítanými na plátno. Acid Row svým stoner rock – punkem rozparádila nejen dva rozjeté fanoušky bourající mikrofony i fotografy, ale rozpogovala i většinu přítomných. Tečku za živou hudbou udělala grindová kapela říkající si Bambulkyne Dobrodružstvá, s níž si zahrál i zakladatel a dramaturg klubu Honza Dousek. Do ranních hodin pak následovala after party dvou DJ. O oblíbenosti zařízení svědčí i v dnešní době nevídaná návštěva, zaplněné byly nejen interiéry klubu, ale i přilehlá zahrádka.