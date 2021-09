Výstava je k vidění do pátku 8. října.

Lucie Váchová pak v knížce rekapituluje osmdesátá a devadesátá kulturní léta, opět ale subjektivním pohledem. Zmíní třeba aktivní D.I.V.O. Institute ve vile Na Petříně, ale o tom, že jeho zakladatelka Sonja Vectomov po příchodu z Finska do Kolína uspořádala originální dada festival v Městském společenském domě se už ale čtenáři nedozví nic.

Účastníci vernisáže obdrželi i publikaci nazvanou stejně jako výstava, která však není výstavním katalogem, ale jakýmsi shrnutím kulturního kolínského života. Samozřejmě pohledem úzce zaměřeném, a to jednak z pera poměrně neznámé autorky Kláry Volkové píšící o meziválečném Studentském klubu mladých i o začátcích festivalu pantomimy Kašparův kolínský memoriál.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.