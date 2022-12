Po krátkém moderátorském intermezzu Mikuláše a půvabného blonďatého anděla pak diváky čekala další prudká změna žánru - dynamická hudba, pyrotechnické a světelné efekty a několikaminutový taneční souboj mezi peklem a nebem v podání členů Tanečního klubu CrossDance, z něhož se tajil dech a vysloužil si oprávněný obrovský potlesk.

V Kolíně se o první adventní neděli rozzářil vánoční strom i celé náměstí

„Z výsledku jsme měli obavy, protože nám několik tanečníků, a to těch zásadních sólistů, z důvodu nemoci vypadlo, ale myslím, že nakonec to vyšlo. Nebyla to legrace, den předem jsme měli světelnou a choreografickou zkoušku,“ shrnul Ladislav Vidner, vedoucí tohoto klubu.

Po tomto vrcholu večera spousta přítomných odešla, přispěl k tomu i déšť, který ale vzápětí ustal. Kdo vydržel, vychutnal si pak opravdovou muziku hranou a zpívanou naživo, s několika saxofony a se zpěváky v podání ZUŠ – Bandu orchestru Čáslav.