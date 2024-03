Kolínská záchranka má nové sanitky. S moderním vybavením a silnějším motorem

Oba majitelé vozů sdíleli informaci o krádeži hned další ráno také na sociálních sítích. Podle vlastníka červené Audi RS6 Jaroslava Macha šlo o profesionální lupiče, kteří kradli na objednávku. „Mé auto bylo viděno na silnici směrem na Jičín, údajně by prý už mohlo být v Polsku. Co jsem dostal za zprávy, tak je jelo hrozně pomalu. Hádám, že museli obejít řídící jednotku a motor jim spadl do nouzového režimu. Takže jeli bez turba a myslím, že jen na čtyři válce,“ míní Mach. Jeho vozidlo má při tom v běžném režimu válců osm.

Zloději pravděpodobně využili systému bezdotykového odemykání, Jaroslava Macha by však zajímalo, jak se jim to v jeho případě podařilo. „V klíčku mám, že pokud se nehýbe pět minut tak se odpojí baterie. Takže takové ty zesilovače a opakovače signálu tady nemohli použít. Je to pro mě záhada,“ uvedl Mach. Poznávacím znakem jeho vozu je prasklina předního skla u spolujezdce ve tvaru L.

Tu samou noc neznámí zloději v Kolíně ukradli bílou Audi Q7 Janu Hübschmannovi. Ten hovořil o propracovanosti činu, jelikož málokdy nechává své auto za branami pozemku. „Ve velké většině případů parkuji na dvoře za plotem, tuto noc jsem ale auto nechal na ulici. Zřejmě jim někdo musel dát echo. Pochybuji, že by náhodně zrovna přišli v den, kdy jsem nestál za bránou,“ míní Hübschmann.

Pachatelům těchto činů hrozí vzhledem k hodnotě ukradených vozidel trest odnětí svobody na dva až osm let. Podle Jana Hübschmanna ale šlo o zkušené profesionály. „To, jakým způsobem si počínali, určitě nebyl čin amatéra, který by šel náhodou kolem. Hádám, že obě krádeže nějakou dobu plánovali, zřejmě na zakázku. Zatím nevíme vůbec nic, takže nezbývá než čekat, jestli policie na něco přijde,“ doplnil Hübschmann.