Bizarní krádež museli strážníci Městské policie Kolín řešit v jednom z kolínských supermarketů. Muž si chtěl přilepšit grilovaným kuřetem. Celé si ho schoval na poněkud netradiční místo.

Městská policie, ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Běčák

Ke krádeži došlo minul týden a mluvčí Městské policie Kolín Helena Honkiszová informovala, že pachatel byl recidivista – a to se skutečně pestrým trestním rejstříkem přestupků. Ukradené kuře si schoval na vskutku nezvyklé místo. „Celé grilované kuře si nacpal do zadní části kraťasů. A jako třešničku na dortu si do kapsy přihodil tubu se sladkým mlékem Pikao,“ uvedla Honkiszová.

Hody zadarmo ale zloděje nečekaly. Prozradila ho samotná mastná pochoutka, která mu na oblečení způsobila velkou skvrnu.

Muž, který ukradl grilované kuře.Zdroj: MP Kolín

„Muž s odcizeným zbožím v celkové hodnotě 166,90 korun sice prošel přes pokladní zónu, ale zde byl zastaven ostrahou. Ke spáchání přestupku se následně doznal povolané hlídce strážníků. Událost byla vyřešena ze strany MP Kolín vyšší pokutou,“ doplnila Helena Honskiszová s tím, že odcizené zboží si následně muž zakoupil.