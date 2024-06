„Úřednice opakovaně tvrdily, že naše společnost spolupracovala s firmou pochybné pověsti. Neustále chtěly dokladovat další a další dokumenty. Nedokázaly pochopit, že máme vše v pořádku, což nakonec potvrdily i soudy. Bylo to něco neskutečného, protože to trvalo nekonečné čtyři roky,“ popsal Radek P., který se netají tím, že vinou Finančního úřadu v Kolíně se mu v té době zhroutil život.

„Zájem finančního úřadu pro nás z dlouhodobého hlediska znamenal, že jsme přišli o většinu klientů, i o většinu zakázek. K tomu se přidaly rodinné problémy, což nakonec skončilo rozvodem,“ řekl Radek P.

Jenže tím to neskončilo. Radek P. nakonec skončil před soudem, kde mu hrozí trest za křivé obvinění. Obětmi jsou dvě úřednice kolínského finančního úřadu. Ty na Radka P. podaly trestní oznámení kvůli tomu, že je křivě nařkl z toho, že si řekly o úplatek. „Jak jinak jsem si to měl vysvětlovat,“ podotkl podnikatel.

Okolnostmi, které se datují do roku 2018, se v pondělí 24. června začal zabývat Okresní soud v Kolíně. Radek P. jako obžalovaný byl vyslechnut jako první. Zopakoval to, co se tehdy před lety stalo, a jak to vnímal.

„Bylo to druhé jednání, na němž jsem byl sám. V jednu chvíli zůstala v místnosti pouze jedna úřednice. Ta mi řekla, že se musím víc snažit, a naznačila tření prstů. Bylo mi jasné, že to vždy bude tvrzení proti tvrzení,“ řekl soudu Radek P.

Svůj zážitek tehdy popsal i na policii, která si ho předvolala kvůli vyšetřování jeho údajných daňových podvodů. Oznámení na policii kvůli tomu podával FÚ. Pro Radka P. v tomto směru vše dopadlo dobře a policie oznámení odložila. Navíc soud rozhodl o tom, že řízení FÚ trvalo neúměrně dlouho dobu, a na úkor státu přiznal podnikateli odškodné za nemajetkovou újmu jednašedesát tisíc korun.

Gesto se neprokázalo

Pro Radka P. to vypadalo na zaslouženou satisfakci. Jenže policie musela prověřit, jak to bylo s údajným třením prstů úřednice. Výsledek byl takový, že se neprokázalo, že by si úřednice řekla o úplatek. V tu chvíli ale přešly do protiútoku úřednice, které na podnikatele podaly trestní oznámení pro křivé obvinění.

„Jednou pro vždy na svou čest prohlašuji, že jsem si nikdy o úplatek neřekla ani slovem ani gestem. Celé mne to uráží,“ řekla soudu úřednice. Ta se svěřila s tím, že ji kauza zasáhla jak v pracovním, tak osobním životě. Obdobně vypovídala i druhá poškozená. Radek P. k tomu řekl, že se záležitost týká pouze jedné úřednice.

Soud v pondělí vyslechl řadu svědků z řad daňových poradců a účetních, s nimiž podnikatel spolupracoval. Většina z nich se shodla na tom, že atmosféra jednání ze strany úřadu byla vedena arogantně, a až v nepřátelské atmosféře.

„Za svou dlouholetou kariéru daňového specialisty jsem se s podobným jednáním nikdy nesetkal. Když jsem byl pozván na seznámení se spisem, nechali mne čekat několik hodin na chodbě. Samozřejmě jsem si na to mimo jiné z výchovných důvodů stěžoval. Stát mi za to musel vyplatit odškodné,“ svěřil soudu jeden ze svědků, který k tomu dodal: „Pro mne to tehdy byla dost exotická zkušenost, kterou dodneška nic nepřekonalo.“

Další ze svědků dokonce přišel s tím, že ač si tím může přivodit trestní stíhání, řekl, že je přesvědčen o falšování dokumentů ze strany finančního úřadu.

Odročeno na konec července

Soudce se všech svědků dotazoval především na to, zda byly u toho, že by si úřednice někdy řekly o úplatek. Všichni odpověděli, že ne. Na druhou stranu potvrdili, že se jim o tom Radek P. tehdy zmínil. Sám ale podnět nikdy nepodával. Prověřování bylo aktivitou policie, která samozřejmě měla povinnost věc prověřit.

U soudu byla slyšena i nadřízená obou úřednic. Ta řekla, že veškerá jednání probíhala standardně, a pokud byly průtahy, tak kvůli odvolacímu řízení.

Soud vyslechl i manželku podnikatele. Ta potvrdila, že okolnosti negativně zasáhly do jejich vztahu, který skončil rozvodem.

Soud v Kolíně jednal celý den. Nakonec ale bylo hlavní líčení odročeno na konec července. Soud si chce vyžádat tři související spisy z jiných soudů. Jestli na dalším jednání padne i verdikt, není zatím jasné.