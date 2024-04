/VIDEO/ Jednání v kauze mezi středočeskou hejtmankou Petrou Peckovou a krajským zastupitelem Martinem Hermanem se uskuteční v úterý 9. dubna od 12.30 hodin u Okresního soud v Kolíně. Hejtmanka podala na opozičního zastupitele žalobu v souvislosti s tím, jak o ni na sociálních sítích informoval v rámci kauzy Dozimetr.

Pozvánka na hlavní líčení mezi Petrou Peckovou a Martinem Hermanem u Okresního soud v Kolíně | Video: Deník/Petr Procházka

Petra Pecková odmítá, že by s kauzou Dozimetr měla cokoli společného. S muži, kteří ji na nahrávce zmiňují, se podle svých slov nikdy nesetkala. Soudní líčení potvrdil mluvčí krajského úřadu David Šíma. „Líčení by měl být ve 12.30 hodin u Okresního soudu v Kolíně. Paní hejtmanka by se jej měla osobně účastnit,“ uvedl mluvčí.

Vylepení hanlivých letáků na adresu Peckové bylo podle policie přestupkem

Svou osobní přítomnost potvrdil i středočeský zastupitel Martin Herman. „Ano, budu na místě. Před jednáním ale nemohu o ničem mluvit, vyjádřím se tedy až po jeho skončení,“ upozornil.