Chcete dostat tělo v létě pořádně do formy? Pravidelný pohyb je samozřejmě důležitý, ale jako u ostatních věcí platí – všeho s mírou. Obzvlášť pokud jste vášnivý cyklista, měli byste si dávat dobrý pozor, kolik „v sedle“ strávíte času. „Varlata jsou na malém sedátku utlačována, navíc jsou jízdou způsobována drobná mikrotraumata. S cyklistikou nebo i s jízdou na koni to tedy příliš nepřehánějte,“ doporučuje doktorka Kateřina Veselá z reprodukční kliniky Repromeda.

Ale ani aktivity vykonávané v leže nemusí být bez následků, pozor byste si totiž měli dávat i na dobu strávenou opalováním u bazénu. A už vůbec ne s notebookem v klíně. „Homeoffice“ u vody sice na první pohled vypadá jako splněný sen, ale pohlavní orgány vám za takové zacházení rozhodně nepoděkují. Raději zvolte místo v sedě pod slunečníkem, počítač si dejte na stůl a do bazénu nebo moře se choďte pravidelně ochlazovat.

Nechejte je dýchat

Módní trendy sice i v létě velí jasně a obepnuté kalhoty či kraťasy tak pro vás mohou být jasná volba, z lékařského hlediska ale takové oblečení pro muže příliš vhodné není. V těsných kalhotách totiž dochází k přílišnému zahřívání varlat a důsledkem toho může být špatné dozrávání pohlavních buněk.

Stejný efekt mívá i dlouhé sezení na jednom místě, a to nejen při relaxu na pláži – myslet byste na to měli i v práci nebo cestě na dovolenou. Sedavé zaměstnání nebo dlouhé řízení auta bez přestávek hraje do karet problémům se spermiemi. Proto je dobré si u všech těchto aktivit dopřávat pravidelné pauzy, aby došlo ke správné cirkulaci vzduchu a udržení nižší tělesné teploty v intimních partiích.

U grilu se raději střídejte

Problém se zahříváním platí i u grilování. To je sice oblíbenou letní aktivitou, kterou mají pod palcem nejčastěji muži, ale dlouhé a časté stání u rozžhaveného grilu nemusí být úplně bezpečné. Grily jsou většinou koncipované tak, že největší horko je právě v úrovni pasu. Kvůli tomu jsou varlata a spermie vystavena vysoké teplotě, což však není úplně žádoucí. Za standardních podmínek si totiž tato část těla udržuje teplotu o 2 až 4 stupně nižší než zbytek těla.

U grilu proto stůjte jen tak dlouho, jak je nezbytně nutné nebo se v lepším případě s někým pravidelně střídejte, abyste své spermie udrželi v bezpečí, radí odborníci z reprodukční kliniky Repromeda.

Jděte se otestovat

Jestli si děláte starosti a chcete opravdu zjistit, jak na tom vaše spermie jsou, zjistíte to díky vyšetření na specializované klinice. Po dvou až třídenní sexuální abstinenci se provede z vámi odebraného vzorku spermií takzvaný spermiogram. Myslí se i na situace, kdy by měl muž s odběrem přímo na pracovišti problém.

„V takovém případě může ve sterilizované nádobce přivézt vzorek z domu, a to do jedné hodiny od provedení odběru. Z tohoto vzorku ejakulátu jsou pak lékaři schopní zjistit všechny důležité údaje – počet spermií, jejich tvar, pohyblivost, pH nebo zkapalnění. Dostaneme tak celkový obrázek o tom, v jakém stavu pohlavní buňky muže skutečně jsou,“ dodává Kateřina Veselá.

Pokud se zjistí, že výsledky ze spermiogramu jsou naprosto bez problémů, nemusí skončit pouze u toho – muž může pohlavní buňky darovat. Vhodných adeptů je totiž stále nedostatek.

„Pokud se muž rozhodne darovat spermie u nás na klinice, požadujeme věk do 35 let a dobrý zdravotní stav. Nezbytná je také absence dědičných a psychiatrických onemocnění v rodině“ uzavírá Kateřina Veselá. Darování spermií je stejně jako darování vajíček v České republice anonymní.