Své o tom ví osmatřicetiletá Lenka z Liberce. „Jednou jsem se bezhlavě zamilovala do ženatého muže. K mé smůle měl i dvě děti. Bohužel to nešlo nijak ovlivnit, ale časem, přes velké trápení, jsem ho dokázala opustit,“ vzpomíná žena, která v té době pomýšlela na založení vlastní rodiny.

Jako drogy

Když se člověk zamiluje, poblázní, nasadí si růžové brýle, nedá se s tím nic moc dělat. Odborníci tento stav srovnávají se stavem po užití drogy.

„Zamilovanost je intoxikace organismu látkami podobnými pervitinu. Fenyl-etylaminy stojí za bláznivou a slepou láskou, která vede k vyhledávání partnera, nutí nás psát mu, volat, setkávat se s ním. Člověk intoxikovaný myslí na partnera, vidí ho v růžovém světle, nevnímá jiné partnerské možnosti a v masturbačních fantaziích má pouze jeho,“ popsala sexuoložka a odbornice na vztahy Laura Janáčková.

Někdy se stane, že se zamiluje jen jeden z partnerů. Partner je pozorný, milý, ale vám tam chybí to něco. Chemická reakce, která se nestane. A jak se říká: Buď to tam je, nebo to tam není. A pokud to tam není, tak to ani nehledejte.

„Pokud necítíte zamilovanost už od začátku, tak se nedostaví. Zkoušela jsem to u posledního vztahu. Čekala jsem, že to přijde. Nepřišlo nic. Akorát tak hádky, protože partner vycítil, že je něco špatně,“ popisuje svoje zkušenosti Lenka.

Jsme v tom všichni

Zamilovanost zažil snad každý z nás. Podle velké ankety Deníku, do které se zapojilo více než devět tisíc lidí, se jednou zamilovalo třináct procent dotázaných, dvakrát tento stav prožilo sedmatřicet procent a devětačtyřicet procent se se zamilovaností setkalo třikrát a vícekrát.

Je také rozdíl zamilovat se a prožívat lásku. Zamilovanost prý trvá přibližně 2 až 3 roky, které slouží k seznámení, otěhotnění a porodu dítěte. S tímto výrokem souhlasí podle ankety Deníku 3375 lidí z devíti tisíc dotázaných.

„Navíc je nám dán rok, kdy je vhodná ještě péče obou rodičů a žena i dítě potřebují bezpečí a ochranu. Po tomto období člověk začíná pociťovat nedostatek ‚hormonů zamilovanosti‘ a ztrácí růžové brýle. Pokud jsme si v období zamilovanosti vytvořili pevné základy vztahu, může se dostavit láska, kterou ovlivňuje mimo jiné oxytocin, tedy hormon vzájemnosti,“ doplnila odbornice na vztahy.

Přechod ze zamilovanosti na lásku v současné době prožívá i Lenka. „Je ohromné štěstí, když zamilovanost a lásku prožívají oba stejně. Žádné trápení s ženáči, žádné myšlenky, zda ze vztahu odejít. Pocit vzájemnosti opravdu stojí za to, i kdybyste měli čekat na toho pravého třeba do padesáti,“ uzavírá s úsměvem svůj příběh žena z Liberce.