Kdo si někdy nepředstavoval, že je slavná filmová hvězda, uznávaný zpěvák, krásná modelka? Světla reflektorů, titulní strany časopisů, obdiv žen i mužů. Jenže sláva a zájem s sebou nesou i méně příjemné pocity.

„Nenávidím být sexsymbolem, ale mám-li být symbolem něčeho, ať je to sex!“ To jsou slova slavné herečky Marilyn Monroe, která je možná tou nejznámější sexuální ikonou všech dob. Slavná kráska si užívala pozornosti médií i mužů. V osobním životě však šťastná nebyla. To dokládá i její další výrok: „Jsem jen malou dívkou ve velkém světě, která se snaží najít někoho, koho by milovala.“