Právě koučův syn se rychle odebral na trestnou lavici, což ale domácím kromě zlomené hole Pýchy nic nepřineslo. Kolín poprvé představil fanouškům gólmana Štěpána Lukeše, dvojku extraligového Hradce, s nímž kozlové spolupracují. Benátky ho v první třetině vydatně prověřovaly, v 9. minutě mu pomohla tyčka, puk ale vyplaval před volného Cikharta, který ho dostal za čáru.

Kozlům chvíli trvalo, než si zvykli na vyšší tempo, vitální Hasil po dobrém presování těsně neskóroval, ale po něm už brankáře Žajdlíka doslova nachytal bleskovým golfákem z velké dálky Krejčík. Poppel pak ještě neproměnil nájezd, švihem hledal prostor v horní polovině branky, ale přestřelil.

Zápas se zlomil ve své půlce, kdy domácí třikrát během krátké chvíle skórovali při nerovnoměrném stavu hráčů na ledě. Přesilovku pěti proti třem využil i díky dobře clonícímu spoluhráči přízemní bombou od modré Jakub Husa a za pár vteřin ho velmi podobně kopíroval také Dominik Zumr, který gólem oslavil čerstvě podepsanou smlouvu na prvoligový ročník.

Benátky reagovaly oddechovým časem. "Trenér si ho bere, když se pokouší něco změnit. Nám se to nepovedlo," přiznal šéf benátecké střídačky Valdemar Jiruš.

Trefil to přesně, jeho tým totiž po nastřelené tyčce inkasoval ve vlastní početní výhodě. A byl to nejhezčí moment v utkání. Václav Jankovský ujel s Davidem Šafránkem do přečíslení, předvedl klid na kotouči a servíroval kolegovi před prázdnou klec. "Udělal to výborně, pár pěkných kombinací jsme tam měli, i když soupeř ukázal kvalitu," hodnotil David Šafránek.

Na konci druhé třetiny ještě diváky pobavila kuriozní situace, když tři domácí hráči mohli upalovat úplně sami na brankáře, ale zabrzdil je ofsajd.

Poslední periodu zahájil snižující trefou po rychlé souhře hostující Adam Najman, který potvrdil hokejové geny, jeho strýcem je liberecký kouč Patrik Augusta a dědou Josef Augusta, před třemi roky zesnulý bývalý skvělý útočník a kouč reprezentace z její zlaté éry.

Jenže hned ve 45. minutě vrátil kozlům nekompromisně náskok Pýcha, brankář Lukeš si "Haškovským" zákrokem vysloužil přátelskou pozornost kotle a když Šafránek vyzval "královskou" asistencí k zápasové tečce Krále, zachoval si Kolín na svém ledě v letošních přípravných zápasech stoprocentní bilanci.

Branky a nahrávky: 15. Krejčík (Zumr, Pýcha), 29. Husa (Král, Kukla), 29. Zumr (Krejčík), 32. Šafránek (Jankovský), 45. Pýcha (Krejčík), 57. Král (Šafránek) - 9. Cikhart (Klapka, Štibinger), 42. Najman (Rychlovský, Šedivý).

SC Kolín: Lukeš - Husa, Kukla, Blaha, Pýcha, Váchal, Muška, Zdeněk, M. Barták Jankovský, Šafránek, Král, Síla, Zumr, Krejčík, Hasil, Kozák, Poppel, Pilný, J. Barták, Dotter.

HC Benátky nad Jizerou: Žajdlík - Kunst, Štibinger, Aubrecht, Šedivý, Hampl, Kovář Vlach, Najman, Rychlovský, Jiruš, Čederle, Šír, Cikhart, Dlouhý, Klapka, Žemba, Šeliga, Wiencek.

(Jan Ivan)