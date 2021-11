Vrchlabí – Kolín 4:3

Parádní start do utkání předvedli kozlové. Veselý si zpracoval dlouhou přihrávku, vlétl do útočného pásma a prostřelil gólmana. Čisté konto držel kolínský brankář Tichý necelých jedenáct minut. Hosté nejprve přestáli oslabení, ale vzápětí Vrchlabí vyrovnalo. A pak skóre také otočilo. První střela šla vedle, jenže po odrazu od mantinelu čekal na svoji příležitost Zeman a dočkal se.

Prostřední část přinesla jedinou branku. Domácí si díky ní vypracovali dvoubrankové vedení. Před brankou zůstal na chvíli osamocený Hecl a nedal Tichému šanci.

Třetí třetinu vyhráli kozlové. Jenže v konečném účtování jim to nebylo nic platné. Kolínský Zumr si zpracoval rukavicí plachtící puk, výborně se zorientoval mezi kruhy a jeho bekhend byl gólový. Na tuto branku opět zareagovali domácí, když v polovině poslední periody skórovali počtvrté a znovu odskočili na rozdíl dvou gólů. Naději vykřesal svou druhou trefou v zápase Zumr. Čáp pálil v přesilovce od modré a útočník kozlů tečoval puk do sítě. Na vyrovnání měli hosté šest minut, ale nepovedlo se. A to ani v závěrečné hře bez brankáře.

„Proti minulému zápasu jsme předvedli diametrálně odlišný výkon, tentokrát nám nechyběla bojovnost a nasazení. Jenže nám nebylo přáno a proto jsme po zápas zklamaní,“ litoval jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Zase jsme se dostali do vlastních chyb a do oslabení, v nich jsme dostali góly a to rozhodlo,“ uvedl Martínek.

Kolín měl šancí více než dost, třikrát trefil brankovou konstrukci, naposledy to bylo při závěrečné power play. „Také jsme měli dost šancí. Náš výkon měl parametry a já doufám, že to bude odrazový můstek do dalších utkání,“ věří Martínek. „Dělali jsme ale zbytečné chyby. V závěru jsme sahali po nějakých bodech, ale zase přišlo vyloučení. Pozitivní pro nás je výkon, bohužel nemáme žádný bod,“ dodal kouč kolínských kozlů.

„Dostali jsme v úvodu nešťastnou branku, ale jinak jsme v první třetině byli lepším týmem a povedlo se nám skóre otočit. V prostředí části byl lepší náš soupeř, paradoxně jsme ale dokázali brankově odskočit a do závěrečné periody si nesli dvoubrankový náskok. No, ta třetí třetina byla taková… Osobně bych si představoval klidnější průběh. Naštěstí jsme to dotáhli, asi rozhodly přesilovky, ale byl to vyrovnaný zápas a štěstí se přiklonilo na naši stranu,“ popisoval utkání Petr Hlaváč, trenér HC Stadion Vrchlabí.

Branky a nahrávky: 11. Hecl (Matýs), 17. Zeman (Machač), 38. Hecl (Matýs, Urban), 50. Zdráhal (Heřman, Urban) – 4. Veselý (Krejčík), 47. Zumr (Matějček, Svoboda), 54. Zumr (Čáp, Veselý). Třetiny: 2:1, 1:0, 1:2.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup - Kajínek, Jelínek, Zdráhal, Kynčl, Voženílek, Nedbal, Oliva – Pochobradský, Chrtek, Heřman – Chalupa, Kaut, Mrňa – Hecl, Urban, Matýs – Zeman, Machač, Moník.

SC Kolín: Tichý – Piegl, Čáp, Gaspar, Váchal, Kachyňa, Čížek – Jankovský, Šafránek, Král – Krejčík, Miškář, Veselý – Sklenář, Matějček, Svoboda – Zumr, Morong, Poppel.