Hned při prvním střídání se dostali domácí hokejisté na koně. Rána Piegla z kruhů skončila v síti. To běžela dvaadvacátá vteřina. Kozlům vyšel vstup do utkání náramně. A netrvalo dlouho a prosadil se další obránce. Niko zakončil svoji akci přesně a vedení o dvě branky bylo na světě. Jenže ještě v první části hosté snížili.

A byl to opět Třebíč, který skóroval v prostřední části. V průběhu druhé třetiny měli hosté velký nápor a zaslouženě vyrovnali. Bylo to ale po fatální hrubce domácích v rozehrávce.

Jediný gól nabídla také třetí třetina. Tu dal k radosti nadšených kolínských příznivců Veselý, který našlápl z vlastní třetiny, dostal puk do jízdy a jeho blafák do bekhendu byl gólový. Stadion vybuchl k velké radosti. Ta vydržela domácímu táboru až do konce a Kozlové mohli slavit další tříbodové vítězství a sérii bez jediné porážky.

„Hodnotí se mi vše velmi dobře, zase bereme tři body a myslím si, že po velmi dobrém výkonu. Musím vyzdvihnout i soupeře, který tady předvedl parádní výkon,“ chválil oba celky na pozápasové tiskovce jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „V první třetině jsme byli lepší my, ve druhé soupeř a myslím si, že ve třetí jsme byli zase o kousek lepší my. A tak se štěstí přiklonilo na naši stranu a my rozhodli. Nebylo to vůbec jednoduché, stálo to strašlivě sil a nesmírně si toho vážíme. Úvod se nám nadmíru daří a chceme v tom pokračovat. Náš výkon má v tuhle chvíli velké parametry,“ byl nadšený kouč Martínek.

„Neměli jsme dobrý vstup do zápasu, hned v prvním střídání jsme inkasovali gól, a tím se dostali pod tlak. Celou první třetinu nám trvalo zachytit tempo domácích, ale prohrávali jsme nakonec jen 1:2, dostali jsme se na kontakt, což bylo pozitivní. Druhou třetinu jsme odehráli slušně, byli jsme lepším týmem a zaslouženě jsme srovnali. Ve třetí třetině jsme udělali asi dvě chyby. Jednu hrubou soupeř hned potrestal. Odvážíme si nula bodů a prohru 2:3, což nás mrzí. Ale dotahovat výsledek po špatném vstupu do zápasu, navíc s takhle silným soupeřem, je náročné,“ přiznal Jaroslav Barvíř, kouř Třebíče. „Nám se podařilo srovnat, ale výsledek se nepodařilo dotáhnout. Jsme zklamaní, nyní musíme zregenerovat a v pondělí nás čeká další utkání. Musíme to hodit za hlavu a jít dál,“ řekl kouč poražených.

Chance liga nabrala velké tempo a Kolín hraje další zápas už v pondělí. Od 18 hodin nastoupí na ledě Přerova. Ve středu pak hostí od 17 hodil pražskou Slavii.

Branky a nahrávky: 1. Piegl (Král, Čáp), 9. Niko (Ouřada, Síla), 54. Veselý (Král) – 17. Meluzín (Bořuta, Bittner), 39. Krliš. Rozhodčí: Jechoutek, Mejzlík – Bohuněk, Pěkný. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 1000. Třetiny: 2:1, 0:1, 1:0.

Kolín: Soukup – Čáp, Piegl, Niko, Naar, Kolmann, Aubrecht – Král, Koukal, Veselý – Ouřada, Nedvídek, Sklenář – Dlouhý, Matějček, Jankovský – Lang, Morong, Šedivý – Síla.

Třebíč: Mičán – Bořuta, Tureček, Doudera, Hunkes, Forman, Poizl, Kovář – Dočekal, Šilhavý, Holec – Vodný, Bittner, Meluzín – Krliš, Michálek, Ferda – Svoboda, Novák.