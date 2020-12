Dva moravské výjezdy pro ně neskončily dobře. V Porubě i v Havířově o gól prohráli. Ba co víc. Na ledě Havířova přišli o svého elitního útočníka Jana Veselého. Hokejisté Kolína se pokusí bodovat už ve čtvrtek, kdy na svém ledě hostí v dalším kole Chance ligy od 18 hodin mužstvo Šumperku.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Dvě těsné porážky museli skousnou kolínští hokejisté. Navíc přišli o Veselého. „Snad to nebude na dlouhou dobu. Honza má silně zhmožděné koleno. Já věřím, že nám zas co nejdříve pomůže. Zatím to není úplně růžové, ale nemusí na operaci a nemá ani nic zlomeného,“ řekl na adresu útočníka trenér kolínských Kozlů Petr Martínek.