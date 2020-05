Zpět v čase se s Kolínským deníkem přesuneme na začátek května roku 2014, kdy se hrála za účasti Kolína baráž o první hokejovou ligu. Zatímco na prvoligový Beroun kolínští hokejisté zbraň našli, na ledě prvoligového Mostu prohráli ve čtvrtém kole baráže zcela jednoznačně. Oťukávačka z první třetiny netrvala dlouho a mostečtí hráči brali tři body za jednoznačnou výhru 6:0.

Kolínští hráči dostali v Mostě šest branek. | Foto: DENÍK

Když se šlo do kabin po prvním dějství za stavu 1:0 pro Most, všichni Kolínští byli defakto spokojeni. S Mostem hráli poměrně vyrovnanou partii a nebýt brejku Písaříka, který zkušeně skóroval pod víko, drželi Kozlové i vyrovnaný stav. Právě díky již zmíněné brance Písaříka však domácí šli do vedení, uklidnili se a od druhého dějství si mohli hrát to svoje.