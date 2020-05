Kozlové v utkání proměnili tři přesilovky, a i když ještě čtyři minuty před koncem třetí třetiny prohrávali o gól zápas otočili. Vyrovnali a v nájezdech pak brali výhru za dva body.

Kolín - Prostějov 5:4 sn

Byl to zápas jako víno. Tedy diváci si ho museli užívat stoprocentně. Hrálo se nahoru dolů, s akcemi na obou stranách, krásnými góly a v bouřlivé atmosféře více jak dvou tisíc diváků. Skóre utkání otevřeli už ve druhé minutě hosté. Ale Kozlové se nezalekli a odpověděli ve velkém stylu. Za dvě minuty vyrovnával v přesilovce Šifta, který do brány usměrnil Pácalovu střelu od modré. A pár vteřin na to ještě Malý dorážel do odkryté brány 2:1.

Radost Kozlům ale nevydržela dlouho. Nejdřív hosté vyrovnali, když Belay obkroužil bránu a zakončoval do odkryté, a pak v úplně poslední minutě zase přišla přihrávka zpoza brány na Venkrbce, a ten zakončoval pod víko 2:3

Druhá část ale patřila Kolínu. Gólově tedy rozhodně. Nejdřív Jankovský zahrozil, když orazítkoval tyč. Pak Kozlové vyrovnali. Využili už druhou přesilovku, a to po ose Kulhánek - Valášek - Morkes. Prostějovští však rozhodně nebalili zbraně, i když ve druhé třetině zrovna neoslnili. V poslední části šli znovu do vedení. V početní převaze se ujala svižná střela Švaříčka z kruhů. Vedení pak Prostějovští drželi dlouho a odpočítávali jen čas do konce utkání.

Kozlové ale jako správní bojovníci a srdcaři makali až do konce a utkání ještě otočili. Nejdříve čtyři minuty před koncem Kadlec ze skrumáže využil už třetí přesilovku Kozlů a pak modrobílí zabodovali ještě v nájezdech.

Poté, co v první sérii neuspěl ani jeden borec, ve druhé už ano. Kapitán Josef Malý napřáhl a trefil se mezi betony, prostějovský Stejskal nedal. Ve třetí sérii, kterou začínal kolínský Šafránek, tak bylo jisté, že když dá, další Jestřáb už šanci nedostane. A Šafránek z toho udělal drama. Na bránu jel doslova krokem a do poslední chvíle asi nikdo netušil, co zamýšlí. A nakonec z toho byla klička a trefa do úplně prázdné brány.

Kozlové tak vyhráli 5:4 po nájezdech a do barážové tabulky si připsali první dva body. Po prvním kole jsou druzí. První Most má tři body za výhru 2:0 nad Sokolovem. Beroun ještě nehrál.

Branky: 4. Šifta (Morkes, Pácal), 5. Malý (Šafránek, Kulhánek), 32. Morkes (Valášek, Kulhánek), 57. Kadlec (Valášek, Kulhánek), 66. Malý 2. Šebek (Jurík J.), 13. Belay, 20. Venkrbec (Stejskal, Luňák), 46. Švaříček (Indra). Rozhodčí: Hejduk, Čech Guth, Rittich. Vyloučení: 4:7, navíc Šebek (10 min OT). Využití: 3:1. Oslabení: 0:0. Třetiny: 2:3, 1:0, 1:1 0:0. Diváci: 2110.



Kolín: Sejpal Kulhánek, Pácal, Pýcha, Skokan, Barták, Hanzl, Muláček Valášek, Kadlec, Morkes Šifta, Zumr, Malý Jankovský, Šafránek, Ježek Semirád, Mejzr, Kozák.