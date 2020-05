Osm barážových utkání odehráli ve třech dubnových týdnech kolínští hokejisté. Poprvé v novodobé historii vůbec okusili, jaké je to si zahrát soutěž o postup do vyšší soutěže a rozhodně nepůsobili jako zakřiknutý nováček.

Pasováni na nejslabšího

Kozlové byli před baráží pasováni na nejslabší tým skupiny. Prvoligové týmy Beroun s Mostem nikdo nemohl připravit o dlouhodobé prvoligové zkušenosti a chtě nechtě se od nich čekal prvoligový hokej. Sokolov jako vítěz druholigové skupiny Střed se celou sezonu netajil ambicemi na postup. Navíc byl známý svou spolupráci s extraligovými Karlovými Vary, ze kterých je i jejich brankářské eso Vladislav Habal.

Vzhledem k tomu, že byl Sokolov jediným týmem, který letos Kozlové nedokázali porazit, pasoval se i v mini souboji s Kolínem na favorita. Posledním týmem baráže byl pak Prostějovů. Vítěz moravské skupiny, který si poradil i se všemi soky v play off, se sám stylizoval na jednoho z favoritů a veřejně prohlašoval, že se do 1. ligy dostat musí. Navíc se dlouhodobě druholigová moravská skupina považuje za výkonnější oproti té české.

Ochablý Beroun

Jak se nakonec ukázalo, nejslabším článkem barážové skupiny se stal prvoligový celek Berouna. Beroun celou sezonu brázdil vody na spodku prvoligové tabulky a v baráži byl do jeho rakve klepnut poslední hřebíček. Kvůli nedostatku startů v základní části nemohl Beroun pustit do baráže hned několik hráčů, a tím se rozsypal celý medvědí kádr. V

průběhu baráže byl dokonce odvolán i trenér, ale ani to nemohl být impuls ke zlepšení výkonů. Barážová blamáž v Berouně vyvrcholila již mediálně známou prohrou 1:11 s Prostějovem, kdy se Berounským zranil gólman a v bráně ho museli postupně nahradit dokonce dva hráči z pole. Přesto Beroun dva body získal. Podařilo se mu nachytat na švestkách Sokolov.

Kozlové byli proti Berounu stoprocentní. V první půlce baráže, kdy Beroun ještě nevěděl, jak vyhoří, nezvládl mač v Kolíně a po chvílemi vyrovnané bitvě prohrál 2:5. V Berouně pak Kozlové díky nepovedené druhé třetině taky připustili drama, ale nakonec potvrdili stoprocentnost výhrou 4:3.

Neporazitelný Sokolov

Sokolov podal v baráži nevyrovnané výkony. Jako jediný dokázal ztratit body s Berounem, a to dokonce doma. Ale zároveň dokázal porazit doma doposavad nejlepší týmy Mostu a Prostějova. Prostějov až po nájezdech 4:3, Most ale bez obdržené branky 3:0. Sokolovští ale zároveň oba duely s prvními dvěma celky tabulky prohráli venku, a to je pro ně škoda, protože stáli na nepostupové třetí příčce a museli v posledním kole vyhrát a čekat na výsledek utkání Most Prostějov.

Pokud by Sokolov v posledním kole porazil Beroun a Most by nebodoval doma s Prostějovem, postoupil by. To se ale nestalo. Sokolovští tedy hladce vyhráli nad Berounem, ale Most nezaváhal, a tak Sokolov zůstal těsně na třetím místě. Ztracené dva body s posledním Berounem ho tak stály postup do vyšší soutěže.

Faktem je, že Sokolov byl stoprocentní proti celku Kozlů. V baráži je porazil 2:0 doma a pak 3:2 v Kmochově městě, když dvě minuty před koncem vstřelil vítězný gól čaroděj Kverka. Sokolov tak letos Kolín porazil ve čtyřech utkáních ze čtyř.

Zachraňující se Most

Most naskočil do baráže neohroženě a svými výsledky si řekl o pozici jasného favorita. V polovině barážových bojů si ale svou roli zkomplikoval a nakonec musel do poslední chvíle bojovat o postup. Prohry 1:3 s Prostějovem a 0:3 se Sokolovem znamenaly před posledním kolem to, že i když Most stál na druhém místě zaručujícím záchranu v soutěži, stoprocentní jistotu udržení by mu přinesl až bod získaný v posledním kole. Mostečtí však doma proti Prostějovu nezaváhali a prvoligovou úspěšnost nakonec udrželi z prvního místa.

Most se zdál být nejobtížnějším sokem pro Kozly. Podobně jako se Sokolovem, ani Most nedokázali Kolínští ani jednou porazit. První jejich vzájemný zápas na ledě Mostu skončil jednoznačně 6:0 pro domácí. Duel v Kmochově městě byl ale úplně jiný. Kozlové vedli a nebýt nevydařené druhé třetiny, kdy čtyřikrát inkasovali, mohli pomýšlet na výhru. Nakonec podlehli 3:5.

Sebevědomý Prostějov

Moravský Prostějov se od začátku baráže netajil tím, že do 1. ligy zkrátka postoupit chce a musí. A jako jediný tým získal stoprocentní jistotu postupu už před posledním kolem. Největšího soka z Mostu totiž porazili v prvním klání (druhý zápas se hrál právě v posledním kole). Celkově čtyři body z šesti získali nad třetím Sokolovem a nezaváhali ani proti rozebranému Berounu. Jediným týmem, se kterým se Prostějovští trápili, tak byl Kolín, který ale paradoxně také Prostějovu k postupu pomohl.

I když Kozlové obě dvě utkání nad moravským celkem vyhráli, ve výsledku se mohli radovat pouze z jedné výhry a tří bodů. Vítězství 5:4 po nájezdech z prvního barážového měření sil totiž bylo po prostějovském protestu kontumováno. Dva body navíc, které Jestřábi od stolu získali, jim značně pomohly. Když by totiž měli o dva body méně, a proti Mostu by v posledním kole nebodovali a Sokolov by vyhrál v Berouně, skončili by třetí.

Na kdyby se ale nehraje a Prostějovští mohou Kolínu děkovat. Nutno zdůraznit, že Kolín byl skutečně nad jejich síly, protože na ledě Jestřábi Kozly neporazili. Doma dokonce schytali porážku 4:7. Prostějov dosud obdržel 15 branek a o skoro polovinu se postarali Kozlové, a to ještě před prostějovskými diváky.

Suma sumárum

Kozlové v baráži podali sedm dobrých výkonů. Nepovedl se jim pouze zápas v Mostě, který prohráli 0:6. Ve všech ostatních utkáním buď brali výhru nebo v případě domácích zápasů s Mostem a Sokolovem zdatně sekundovali či se do samotného závěru prali o body. Kozlové se mohli poměrně dobře spolehnout na své střelce, protože nastříleli více jak dvacet branek, což se vyrovná všem týmům. Kde ale měli slabinu, to byla obranná hra. Třicet inkasovaných branek je opravdu hodně, ostatní celky se vešly do +/- 20 inkasovaných gólů (Most 13, Prostějov 22, Sokolov 16).

Kozlové se blýskli hrou v přesilovce. I když například v Berouně dvakrát nesehráli přesilovku pět na tři, celkem nastříleli v početní převaze devět branek, což patří k nejvyšším barážovým číslům, stejně jako to, že proměnili 24% přesilovek. Zároveň mají taky jednu z nejslabších her v oslabení, kdy oproti ostatním, kteří se pohybují (vyjma Berouna) od 80% výš, mají pouze 68% ubráněných oslabení. V početní nevýhodě inkasovali desetkrát. Posledním statistickým údajem bude disciplína. Kozlové se přes všechno ukázali jako nejdisciplinovanější tým.