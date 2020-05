Již jsou známá kompletní barážová data a soupeři. Kozlové se doma představí hned v prvním mači baráže. Ve středu 2. dubna hostí od 18.07 hodin Prostějov! Prvoligová baráž se v Kolíně hraje po dlouhých patnácti letech!

Kolínští hokejisté vzpomínají ve své historii na několik významných sezon. Jednou z nich je sezona 1998-1999. Kozlové v této legendární sezoně předvedli šňůru patnácti domácích výher a na stadion přilákali po předchozí neúspěšné sezoně tisíce lidí.

Kolínští hokejisté tenkrát zafinišovali základní část soutěže na třetím místě, a to jim zaručilo postup do druhé části soutěže, kde se týmy utkaly o možnost postupu do 1. ligy. Podle tehdejších řádů soutěže se prvním soupeřem Kolína v boji o postup do baráže o 1. ligu stal Yttong Brno a ten byl nad síly Kozlů. Prohráli 0:2 na zápasy po výsledcích 3:5 a 2:8.

Střelecky si v této sezoně nejlépe vedli Kadlec (33), Král (32) a K. Nedbal (12).

Z tehdejšího kádru se ještě někteří hráči stále prohánějí na ledě a tři z nich dokonce stále stojí na kolínské střídačce. Petr Martínek už tedy v roli asistenta trenéra, Luboš From v roli kustoda, ale Jiří Kadlec, který tenkrát nastřílel nejvíce gólů, ještě coby hráč sází za Kozly góly. Další z pamětníků, Václav Čtvrtečka, dokonce ještě i přes zranění v letošní sezoně několikrát naskočil na led.

Z dalších je pak nutno zmínit Václava Nedbala, současného prezidenta SC Kolín, nebo jeho bratra Karla Nedbala, který kolínský dres opustil teprve loni. Hráčskou kariéru nyní dohrává ve svých dvaačtyřiceti letech v Novém Bydžově.

Řada dalších jmen se v kolínském hokeji také stále objevuje. Gólman Martin Neruda se pohybuje u náboru, kde jeho syn dělá první hokejové krůčky. Stejně tak se v mládežnických týmech pohybují a s trenérskou činností pomáhají David Švanda, Jan Hurt, Michal Král či Josef Hasil.

Tým Kolína - sezona 1998-99 (sk. A, 3. místo, kvalifikace o 1. ligu)

Gólmani: Novotný (hostování z Havlíčkova Brodu), Tuček, Neruda, Pilný, Kalousek (hostování Tesla Pardubice junior)

Hráči: K. Nedbal, Kampe, Martínek, Švanda, V. Nedbal, From, Čejka, Hurt, Buchal (hostování z Havlíčkova Brodu), Kadlec, Král, Turyna, Jelínek, Kozdera, Držka (hostování Tesla Pardubice), Hasil, Hartman, Čtvrtečka, L. Domkář, Havel (hostování z Havlíčkova Brodu), Brzák

Trenéři: Adámek, Valenta. Vedoucí mužstva: Smeták, Lebeda

Nedbalovi rozbil asistent francovku

„To byla série s Brnem,“ zapátral v paměti prezident SC Kolín Václav Nedbal. „Právě v Brně mi asistent trenéra Adámka rozbil a rozlil po celé hokejové tašce francovku,“ vyprávěl jednu z historek. Nutno dodat, že francovka byla a stále je nedílnou součásti výbavy každého hokejisty, ať už k vnějšímu nebo vnitřnímu zahřání.

„Hrál jsem v ribanu, které bylo promočené od francovky,“ přidal ještě současný prezident klubu a dodal, že se cítil jako když by chodil po žhavých uhlících nebo když by vlezl celý do úlu.

Rozpis baráže

1. kolo 2. 4. 2014 středa Kolín Prostějov

2. kolo 5. 4. 2014 sobota Sokolov Kolín

3. kolo 7. 4. 2014 pondělí Kolín Beroun

4. kolo 9. 4. 2014 středa Most Kolín

5. kolo 12. 4. 2014 sobota Kolín volno

6. kolo 14. 4.2014 pondělí Prostějov Kolín

7. kolo 16. 4. 2014 středa Kolín Sokolov

8. kolo 19. 4. 2014 sobota Beroun Kolín

9. kolo 21. 4. 2014 pondělí Kolín Most

10. kolo 23. 4. 2014 středa volno Kolín