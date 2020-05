Zpět v čase se s Kolínským deníkem přesuneme na začátek dubna roku 2014, kdy se hrála za účasti Kolína baráž o první hokejovou ligu. „Hoši, děkujem. Hoši, děkujem,“ to znělo kolínským zimním stadionem. Nejdřív na tribunách, pak na ledové ploše. Tam se totiž sešly stovky fanoušků se samotnými hráči a slavily.

U utkání baráže o 1. ligu; Kolín - Most 3:5 | Foto: Jan Kobzáň

Neslavily výhru nad Mostem. Kozlové poslední barážový mač prohráli 3:5, ale to nikomu nevadilo, slavilo se ukončení veleúspěšné sezony. Sezony, ve které Kozlové přepsali historii a přes play off prošli až do baráže o první ligu.