Obránce Jakub Cibák přišel do Kolína v průběhu ročníku ze slovenského týmu HK Dukla Ingema Michalovce. Původně kolínský klub oznámil, že si čtyřiadvacetiletého zadáka pojistil do konce sezony, nicméně nakonec se slovenský bek v Kolíně loučí a vrací se zpět na Slovensko.

„Michalovce nás požádaly o uvolnění Kuby ze smlouvy, aby se mohl vrátit zpátky na Slovensko. My jsme se rozhodli vyhovět, protože jsme tou dobou řešili příchod Martina Kadlece a tím, že jsme tento krok podnikli, jsme si jeho příchod mohli dovolit. Na marodce máme několik obránců, kteří by se mohli výhledově zapojit do zápasů. I to byl důvod, proč jsme Kubu uvolnili. S Kubou jsme byli spokojení, děkujeme mu za odvedené služby a přejeme hodně štěstí do budoucna,“ říká manažer kolínského A týmu Lukáš Krejčík.

Kolínští fanoušci zlili Soukupa pivem. Teď je jejich miláčkem

Kolínské vedení reaguje také na situaci v útoku, z Liberce přichází na střídavý start do Kolína dvacetiletý Vojtěch Jiruš, syn kolínského odchovance Valdemara Jiruše. Rodák z Děčína rostl v mládežnických kategoriích libereckých Bílých Tygrů, své první zápasy v dospělé kategorii absolvoval v dresu Benátek nad Jizerou, zahrál si i v nejvyšší soutěži. Dvacetiletý forvard patřil rovněž do kádru mládežnických reprezentací, zúčastnil se například i nakonec zrušeného mistrovství světa juniorů na přelomu let 2021 a 2022. V tomto ročníku doposud nastupoval v Chance lize za Litoměřice, nyní se přesouvá ke Kozlům.

„Vojtu jsme získali z Liberce na střídavý start, reagujeme tím na zranění Vojty Síly ze zápasu v Třebíči, který při blokování střely utrpěl zlomeninu ruky. A bohužel je málo pravděpodobné, že by ve zbytku sezony ještě naskočil. I proto jsme přivedli Vojtu Jiruše,“ komentuje další změnu manažer Lukáš Krejčík.

Daniel Krátký