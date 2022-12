„Honza nás požádal o uvolnění ze smlouvy do zahraničí, ale to jsme si v naší situaci, kdy nás trápí velký počet zranění v kádru, nemohli dovolit bez získání hráčské náhrady. Po této situaci jsme se rozhodli, že pro klub i hráče bude nejlepší, když se naše spolupráce ukončí. Jsme rádi, že jsme se nakonec domluvili s Prostějovem na výměně," sdělil k trejdu manažer SC Marimex Lukáš Krejčík.

Hráč s extraligovými zkušenostmi se ke svému odchodu vyjádřil na sociální síti, poděkoval za podporu a vzkázal, že Kolín bude mít navždy v srdci. Zdůraznil zároveň, že nejdříve požádal o uvolnění do ciziny. „Chtěl jsem změnu jak v osobním, tak hokejovém životě a využít možnost zahraniční nabídky, o které jsem přemýšlel už v létě. Vyzkoušet novou výzvu a posunout se o něco blíže hokejovému snu. Ti, kteří mne znají a mají sami své vlastní sny, mě určitě chápou. Rozhodně to nemá nic společného s tím, že bych utíkal, nebo nechtěl bojovat za Kolín. Za Kolín jsem dýchal, byl to můj domov a navždy bude mít v mém srdci místo," napsal s tím, že přesun v rámci České republiky původně neplánoval.

„Čeká mě nová mise a výzva v podobě týmu, který chce po právu hrát o nejvyšší příčky a já udělám maximum, abych mu k tomu pomohl svým dílem tak, že budu dělat to, co nejvíc miluju nejlépe, jak umím," vyjádřil se ke svému novému působišti hráč, který se do Kolína po letech vrátil v sezoně 2020/2021.

Na Hané si od Veselého slibují, že bude pokračovat ve své bodové bilanci. „Od začátku sezony nás trápí střelba a přesilovky. I přesto, že máme několik zkušených útočníků, nemáme vyloženého střelce. Takže když byla možnost získat Honzu Veselého, kterého jsem měl pod sebou už v Budějovicích, sáhli jsme po něm. Věřím, že s ním přijde i ta potřebná produktivita," vysvětluje hlavní důvody náhlé výměny prostějovský trenér Aleš Totter.

Podle něj může Veselý navíc na Hané prožít svůj hokejový restart. „Věřím, že tady pookřeje. Může to pro něj být i cesta do extraligy. Bereme ho totiž na roli, která mu bude vyhovovat a my ho naopak můžeme posunout na vyšší úroveň," říká.

V Kolíně by podobný proces mohl následovat u Martina Nováka. Čtyřiatřicetiletý zkušený útočník naskočil v sezoně kvůli zranění zatím jen do jedenácti zápasů, v nichž zaznamenal pět gólů a sedm asistencí. V minulosti rovněž okusil nejvyšší soutěž. Převážně za České Budějovice nasbíral padesátku startů. Dalších více než šest stovek přidal za celkem pět klubů ve druhé nejvyšší soutěži. Tu si kromě Prostějova zahrál také za Budějovice, Litoměřice, Ústí nad Labem a Most.

„Přichází k nám adekvátní náhrada. Martin je zkušený hráč, který umí bodovat, zároveň je to velký bojovník, umí táhnout tým. Přejeme si, aby se mu v Kolíně dařilo tak, jako v jiných mužstvech, ve kterých působil. To samé platí i pro Honzu Veselého v Prostějově, jemuž děkujeme za odvedené služby," dodal manažer Krejčík.

„Samozřejmě, ztratili jsme kapitána Martina Nováka, který byl celou dobu velice konzistentní, ale myslíme si, že je to win-win trade pro všechny. Martin, i když už je mu 34 let, může dostat smlouvu na další sezonu v Kolíně a tím pádem zabojovat i o pozici v extraligovém Hradci Králové," poznamenal Aleš Totter.