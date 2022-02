Zápas měl náboj až do samotného konce. Hostující tým byl téměř na lopatkách, když prohrával už jedna čtyři, ale zvedl se a sahal po vyrovnání. To odmítl žabonoský Ivo Procházka, který dal svoji druhou branku v zápase. Tou první otevřel skóre a byla hodně kuriózní – dal ji totiž bradou! Přišel při tom o kus zubu a ve tváři mu přibyly stehy po tržné ráně. Takže radost si užil až při oslavě pojistky na konci duelu.

Líbivé derby, padlo pět branek. Hrdinou se stal střídající Adam Čapek

„V utkání jsme potřebovali uspět a to se nám nakonec povedlo. Vedli jsme 4:1 a směřovali za poklidným vítězstvím, ale jak to umíme, tak jsme z toho udělali drama a o výhru se báli do poslední minuty. Nakonec jsme to zvládli. Pro nás hrozně důležité tři body, které pro nás prakticky znamenají záchranu a vyhnutí se baráži,“ měl po utkání radost z vítězství autor dvou domácích gólů Ivo Procházka. „Místo toho se můžeme pokusit, zabojovat o play off, což by pro nás byl velký úspěch. Zbývají nám dva zápasy a uvidíme, co přinesou,“ naplánoval před finišem základní části Procházka.

Branky a nahrávky: 8. Procházka, 22. Mejzr (Kedršt, Čtvrtečka), 37. Smejkal (Hlaveš), 39. Mejzr (Kedršt), 60. Procházka (Kubát) – 27. Mareš (Málek), 44. Hruška (Bartoš), 59. Kadeřábek (Ďurač). Třetiny: 1:0, 3:1, 1:2.