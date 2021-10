Kolín – Jihlava 3:7

Na Kolín nebývale bohatá na góly byla první třetina. Úvodní oťukávání a boj hlavně ve středním pásmu rozsekl jako první jihlavský kanonýr Lichanec. Ujel obraně a Sajdlovi nedal šanci vyniknout. Ale to by nebyli kozlové, aby se jim nepovedl obrat. A kro jiný by měl zavelet, než kapitán Šafránek. Dostal skvělou přihrávku a minut už snad nemohl. Fanoušci ještě nestihli vstřebat radost z vyrovnání, když další výpad Kolína proměnil ve vedoucí branku Svoboda. Jenže ani Jihlava nezůstala pozadu a po minutě a pěti vteřinách po zmatcích před Sajdlem skóroval Skořepa.

Naprosto hrůzostrašný měli domácí vstup do druhé třetiny. Jakoby ani nebyli na ledě a zůstali v šatně. V rozmezí tří a půl minuty třikrát inkasovali. Kozlům nepomohla ani rošáda gólmanů. Po třetí brance opustil svatyni Sajdl a nahradil jej Sejpal. Jenže dvě nechytatelné střely ho poslaly zpět na střídačku. Kolín se zase trochu nadechl za minutu a půl, když snížil na tři pět Morong. Pak se utkání uklidnilo. Tedy alespoň gólově. Meta čtyř gólů z první části byla naplněna. Domácím trochu narostla po brance křídla a ostřelovali gólmana Wolfa o sto šest. Jenže ten odolával.

Poslední perioda už byla na branky o hodně chudší. Domácí měli na svém kontě dost pokusů, Wolf ale všechny zlikvidoval. No a přišel další trest. V 52. minutě překonal Sajdla Helt a Dukla byla o tři kroky napřed. Bylo jasné, že tisícovka domácích příznivců děkovačku nepředvede. Na konci utkání hráli hosté přesilovku pět na tři a tu využili. Brož tečoval střelu přesně za záda bezmocného domácího gólmana. To byla také gólová tečka.

„Rozhodl nástup do druhé třetiny. Nedokázali jsme ubránit přesilové hry soupeře a to platí i obecně o celém zápase,“ litoval jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Dělali jsme hodně zbytečné fauly, čímž jsme soupeři darovali přesilovky. S tím se potýkáme od začátku sezony. Hledáme příčiny, ale zatím nevíme, čím to je,“ ulevil si Martínek.

Jeho tým sehrál parádní první třetinu. „Ta byla dobrá, byli jsme Jihlavě více než vyrovnaným soupeřem. Jenže začátek druhé třetiny ovlivnil zbytek utkání. Domácí si to hlídali a my jsme na víc neměli,“ uznal kouč kozlů. „V závěru jsme se o něco zoufale snažili, jenže soupeř využil další přesilovky. Proti takovému soupeři nemůžeme dělat tolik zbytečných faulů,“ má jasno Martínek.

Kolín hraje ve středu ve Vsetíně, v sobotu pak doma od 17 hodin s Porubou.

Branky a nahrávky: 11. Šafránek (Čížek), 12. Svoboda (Matějček, Zumr), 26. Morong (Svoboda) – 9. Lichanec, 13. Skořepa (Čachotský), 21. Lichanec (Čachotský), 22. Mareš (Harkabus, Čachotský), 24. Eliáš (Čachotský, Illéš), 52. Helt (Illéš, Niko), 58. Brož (L. Mareš). Třetiny: 2:2, 1:3, 0:2.

SC Kolín: Sajdl (21. - 24. Sejpal) – Piegl, Čáp, Šalda, Kukla, Kachyňa, Čížek, Váchal – Jankovský, Šafránek, Král - Krejčík, Sklenář, Petržilka – Zumr, Matějček, Svoboda – Dvořák, Morong, Poppel.

HC Dukla Jihlava: Wolf – Bilčík, Kowalczyk, Dvořák, Mareš, Eliáš, Niko – Čachotský, Skořepa, Illéš – Harkabus, Seman, Cachnín – Helt, Lichanec, Fronk – Havránek, Juda, Brož.