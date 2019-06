Pan Aleš Adamec působil coby hokejový trenér ještě před třemi lety. V Kolíně se gólmanské hokejové mládeži věnoval na konci své kariéry více než deset let.

Byl to jeden z nejzkušenějších trenérů brankářů v historii českého a československého hokeje. Více než dvacet let vedl brankářskou komisi Českého svazu ledního hokeje a dvanáct let byl trenérem brankářů české národní reprezentace.

Jak se říká jeho rukama prošli top gólmani Československa a zlaté éry českého hokeje, namátkou to byli Josef Mikoláš (1x stříbro MS, 1x bronz MS), Vladimír Dzurilla (3x zlato MS, 3x stříbro MS, 3x bronz MS, 1x stříbro OH, 2x bronz OH), Jiří Holeček (3x zlato MS, 5x stříbro MS, 1 x bronz MS, 1x stříbro OH, 1x bronz OH), Tomáš Vokoun (2x zlato MS, 1x bronz OH), Adam Svoboda (1x zlato MS, 1x stříbro MS, 2x extraligový titul ČR), Milan Hnilička (3x zlato MS, 1x stříbro MS, 3x bronz MS, 1x zlato OH, 1x bronz OH) nebo legendární Dominik Hašek (1x stříbro MS, 3x bronz MS, 1x zlato OH, 1x bronz MS).