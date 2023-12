Třetí výhru nad béčkem Pardubic v sezoně – tentokrát 4:3 po samostatných nájezdech – urvali v dalším kole Chance ligy hokejisté Kolína.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Pardubice B | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Vedení vystřelené na chrudimském ledě tři minuty před třetí sirénou Vrhelem Středočeši ještě neudrželi. Na začátku poslední minuty totiž doplatili vyrovnáním soupeře na tuplované oslabení, které domácí ještě podpořili odvoláním brankáře.

Trest Skořepy na pět minut plus do konce utkání za sekání si navíc kozlové přenesli i do prodloužení, které si zahráli ve čtvrtém utkání v řadě. Naděje v něm udržel brankář Soukup. V jeho závěru si přesilovku zahráli i hosté, ale rovněž nevyužili, a tak drama rozhodly až samostatné nájezdy.

Chceme udělat všechno pro to, abychom si zahráli play-off, hlásí kolínský Soukup

V jejich sedmé sérii složil po jediných úspěšných exekucích na každé straně v podání Mikysky a Jakuba Šedivého napodruhé reparát kapitán Koukal. Jeho mazácké zakončení bekendem mezi betony Honzíka přineslo bonusový bod.

V dalším kole Kolínští ve středu přivítají na svém ledě Znojmo.

HC Dynamo Pardubice B - SC Marimex Kolín 3:4 SN (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Pochobradský (Tvrdík), 52. J. Mikyska (Hrníčko), 60. Žálčík (Kaut) – 19. Gajda (Naar), 39. Z. Král (Síla), 57. Vrhel (Pajer, Piegl), rozh. nájezd Koukal. Vyloučení: 5:7, navíc Skořepa (Kol.) 5 minut + do konce. Využití: 2:1. Diváci: 228.

Pardubice B: Honzík – Zdráhal, Chabada, Švec, Nedbal, Voženílek, Tvrdík, Kaštánek – Pochobradský, Rohlík, Žálčík – Herčík, J. Mikyska, Hrníčko – Kaplan, Kaut, Lichtag – Rouha, Zeman, Paleček.

Kolín: Soukup – Hampl, J. Šedivý, Piegl, Š. Němec, Pinkas, Kolmann, Naar – Vrhel, Koukal, Z. Král – D. Šedivý, Skořepa, K. Lang - Síla, Morong, Pajer – Gajda.