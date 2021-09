Zastaví Kozlové rozjetou Slavii? Trenér Martínek věří, že pomohou fanoušci

Vstup do sezony si asi představovali jinak. To je více než jasné. Po třech kolech Chance ligy mají hokejisté Kolína na svém kontě pouhý jeden bod. Ale zoufat rozhodně nemusí. Hráli dvakrát na ledě soupeře. A navíc jejich výkony jsou příslibem do dalších zápasů. Jakou mají momentálně formu mohou přesvědčit své příznivce ve středu, kdy hostí od 18 hodin na svém ledě Slavii Praha. Soupeře velice silného.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Vrchlabí | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kolínský tým získal jediný bod v domácím utkání s Vrchlabím. Byla to bitva jako řemen. Domácí vyrovnali pět vteřin před koncem základní hrací doby a pak rozhodly nájezdy. A v nich až devátá série. Předtím hráli prim gólmani. Zápas měl náboj a především fantastickou atmosféru. „Je to ta nejlepší pozvánka na další zápasy,“ uvedl ihned po prvním domácím zápase jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. I nyní budou Kozlové podporu v hlediště potřebovat. A možná ještě více než doposud. „Já věřím, že diváků přijde hodně a že nám pomohou. Potřebujeme diváky i body. A to by mohla být spojitá nádoba,“ přeje si Martínek. FOTO: Kolínské béčko přežilo trestné střílení, pak zasadilo Poděbradům úder Přečíst článek › Jenže v cestě stojí domácímu Kolínu rozjetý soupeř. Slavia vyhrála všechny tři dosavadní duely a vyhřívá se díky nejlepšímu skóre na nejvyšší příčce tabulky Chance ligy. „Slavia postavila výborný tým,“ uvědomuje si kouč Kolína. „Nicméně my jsme odhodlaní a jdeme bojovat. V předešlých zápasech se od nás odklonilo i štěstí, takže věřím, že se k nám tentokrát přikloní. Budeme dělat všechno pro to, aby body zůstaly doma,“ burcuje tým i fanoušky Martínek. Pražané byli v prvních třech kolech hodně produktivní. Dali už devatenáct gólů. A pochopitelně také vévodí statistikám mezi jednotlivci. „Já ale říkám, že každá série jednou začíná a jednou končí,“ usmál se Martínek. „Přál bych si, abychom se my dostali na vítěznou vlnu a série Slavie skončila,“ dodal kouč kolínského mužstva.