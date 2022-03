A útočník Nicolas Hlava přidal, že když už tahle akce udělala, musí mít úroveň. „Nemůže to vypadat jako pouťák. Hlavně to snad někomu pomůže, navíc bude našlapaná hala. Užijeme si to a ještě si můžeme zvednout sebevědomí před baráží,“ plánuje borec, který v sezoně pevně zakotvil v první formaci Rytířů.

Souhlasí také obránce Marek Baránek. „Za sebe říkám, že do toho musíme jít naplno, abychom měli poslední zápas před baráží dobrý. Abychom se dobře nastavili v hlavách a připravili se na 17. dubna, kdy to celé odstartuje,“ připomíná dlouhou čtyřicetidenní pauzu, která Rytíře po Spartě čeká.

Vstupenky na úterní duel hraný od 17:20 hodin mizí rychlým tempem. Včera jich bylo prodáno přes deset tisíc. O pulsující atmosféru tak bude postaráno.

Kladenský klub chystá ve spolupráci se Spartou úvodní slavnostní ceremoniál, ale co bude jeho součástí, to zatím tají. „Za prvé se vše ještě ladí a za druhé chceme nějaké překvapení. Ale doporučil bych fanouškům, aby dorazili včas, klidně už kolem páté hodiny,“ říká mluvčí klubu Lukáš Jůdl.

Nápad uspořádat poslední zápas základní části extraligy místo v Chomutově v O2 areně dostal Jaromír Jágr minulý týden ještě ve chvíli, kdy jeho Kladno mělo šanci uniknout z barážové příčky. Na prvním místě v tu chvíli byla myšlenka pomoci válčící Ukrajině, která teď vítá jakoukoliv pomoc. „Moc si přeji, aby se zápas konal v bohaté divácké kulise se skvělou atmosférou, a aby šlo o kvalitní hokejový zápas, který bude všechny diváky bavit. Podstata je, abychom si společně zápas užili, vybrali co největší částku a pomohli potřebným,“ přeje si Jaromír Jágr.

Za nápad ho v drtivé většině chválili i fanoušci Kladna, byť se tým vlastně dobrovolně zbavil výhody domácího prostředí ve chvíli, kdy ho ještě mohl potřebovat. "Za mě super nápad, Jaromírovi za to dík. I kdyby tam výsledkově o nic nešlo, tak to pomůže takový věci, že si proti tomu člověk uvědomí, že fakt vlastně o nic nejde. Se Spartou tam ten náboj a atmosféra podle mě prostě bude," komentoval na diskusním fóru fanoušek s přezdívkou Jirka19.

Ukrajině nepomůže pouze samotný výtěžek ze vstupného. Oba kluby plánují, že dresy pěti největších hvězd z obou táborů pustí do internetové aukce. Dresy budou opatřeny i vlajkou Ukrajiny, v tom budou speciální.

Další možností jak získat pro válkou zasaženou krajinu peníze, je prodej virtuálních vstupenek, tuto možnost však oba kluby ještě diskutují a není odsouhlasena. „Pokud bude, rychle to dáme vědět,“ slibuje Jůdl.

Hokejový večer, v němž budou řinčet naštěstí jen povolené zbraně, tak snad alespoň trochu pomůže zapomenout na těžké chvíle pro Ukrajinu, ale i celý ostatní svět.

I díky nápadu hokejové legendy Jaromíra Jágra.