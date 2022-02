Czech Jets vyrazí do Spojených států amerických 17. února a na turnaji za mořem stráví jedenáct dní. V zápasech se postaví takovým týmům, jako jsou Golden Knights Juniors nebo mládežnické týmy LA Kings a Anaheim Ducks. „Je potřeba zdůraznit, že organizace jsou od těch z NHL oddělené. Jsou to mládežnické týmy, které vystupují pod názvem slavných týmů z NHL. V prvé řadě je to byznys. Hrát za LA Kings Juniors stojí pro jednoho hráče na sezonu asi 750 tisíc korun,“ vysvětluje development manager týmu Jan Valder.

V barvách Czech Jets vyrazí na turnaj hráči v kategorii do čtrnácti let a také ve středoškolské kategorii HS. V jednom týmu se sejdou hráči z celé republiky i ze zahraničí. „Víc než polovina hráčů jsou Češi. Dál tam máme Němce, Rusy a Švéda. Tým pak doplňujeme z lokálních hráčů. Z Česka tam máme kluky ze Středočeského kraje, z Prahy, z Pardubického kraje i z Ostravy,“ popisuje Valder.

Ten má spolu se svými kolegy rozdělenou republiku a každý shání ve své oblasti hokejisty, kteří by o podobný zážitek měli zájem. „Je to určeno pro všechny, kteří mají rádi hokej, chtějí si ho zahrát v zahraničí a zároveň mají rádi poznávání. Děláme pak tryouty. Tím, že jsme za kluky zodpovědní, když jsou daleko od domova, tak musíme být přesvědčení, že jsou charakterově zvladatelní. Nemůžu si tam vzít kluka, kterého nezvládnu ani na tréninku,“ uvádí Valder a dodává, že jedinou další podmínkou je být členem Českého svazu ledního hokeje.

Stejný dres tak obléknou hráči z rozdílných klubů. Tento turnaj se navíc koná ještě v průběhu standardní sezony. „Přístup se liší klub od klubu. Jsou trenéři, kteří to přivítají, protože jejich hráč bude mít další mezinárodní zkušenost. Uvidí, jak se dělá hokej v Americe, pozná kluky ze Švédska a Ruska, vrátí se a je obohacený. Bohužel ve většině případů narážíme na to, že s tím trenér má problém,“ nezastírá Valder.

Hráči se kromě vlastních zápasů podívají také na utkání NHL a poznají krásy Ameriky. V plánu je výlet do Grand Canyonu, Red Rock Canyonu nebo na Hooverovu přehradu. „Kromě toho nás čeká poznávání Vegas nebo vystoupení v cirkuse. Lákadel je spousta. Vegas už není jenom o hazardu,“ popisuje Valder, který mluví ze své vlastní zkušenosti. S Czech Jets už byl totiž ve Vegas třikrát.

„Projekt vznikl v květnu 2018, kdy jsme byli na turnaji v Los Angeles. Od té doby jsme udělali patnáct akcí. Kromě Ameriky cestujeme za hokejovými zážitky taky do Dubaje nebo Číny,“ vysvětluje.

V první polovině tohoto roku by s týmem rád vyrazil ještě na tréninkový kemp do Dubaje a na turnaj do Kalifornie, kam Czech Jets jezdí dlouhodobě. Celý projekt ale rozhodně není jen o hokeji. Podle Valdera jde i o další věci. „Líbí se mi hlavně to, že se kluci pak sledují na sociálních sítích, jsou spolu v kontaktu a kolikrát se i navštěvují. To je pro mě ta nejlepší reference, co může být,“ zakončuje.