Vsetín šel do zápasu jako jasný favorit. Je v tabulce nahoře, navíc vyhrál šest zápasů za sebou (pět za tři body). To kolínští borci střídali porážky s výhrami. A navíc stále neměli vyhráno v sestupové loterii. Teď už mají. Chance ligu zachránili a mohou myslet i na nadstavbovou část. Vsetín bude muset bojovat o konečné druhé místo v posledním zápase základní části.

V první třetině padl jediný gól. Ten dal kolínský Veselý v přesilové hře. Zavezl pok do útočného pásma, vyměnil si jej s Králem a pak si najel do výhodné pozice. Zakončil velice přesně. Oba celky dostaly v úvodní části po dvou přesilovkách, jednu proměnili jen hosté.

Také ve druhé třetině se jásalo jen jedinkrát. A opět to bylo v nestandardním počtu hráčů na ledě. V oslabení ujížděl domácí Hořanský, byl faulován a nařízené trestné střílení proměnil zkušený Rob. Domácí byli ve druhé třetině o dost aktivnější, trpělivě hledali možnost, jak ohrozit hostujícího brankáře Kuzněcova. Na konci třetiny měli obrovskou příležitost hosté, gól z toho nebyl.

A třetí perioda? Opět jen jedna branka. Tentokrát zase v podání kolínských hokejistů. Ti dali gól opět v přesilové hře. Čtyřikrát si vyměnili švihem puk, našli si výhodnou střeleckou pozici a na konci povedené akce byl kapitán Krejčík. Byla to branka vítězná. A dala definitivní jistotu kozlům na záchranu.

„Fantazie. Podali jsme výborný výkon, obětavý, plnili jsme taktické pokyny a v zápase jsme udělali jedinou vážnější chybu. Jinak to byla fantazie, hráli jsme jako jeden člověk,“ neskrýval obrovskou radost jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Trošku to oslavíme, ale musíme opatrně, máme před sebou další zápas,“ usmíval se kouč Kolína. „Máme už blízko do play off a chtěli bychom naplnit barák. Je to prostě paráda a je to neuvěřitelné. Všem děkujeme za podporu, snad se potkáme na zimáku nejen ve středu při zápase s Porubou, ale i při dalším utkání,“ plánuje Martínek.

Branky a nahrávky: 32. Rob (TS) – 15. Veselý (Král, Čáp), 47. Krejčík (Štohanzl). Třetiny: 0:1, 1:0, 0:1.

VHK ROBE Vsetín: Gába – Jerofejevs, Ondračka, Smetana, Buchta, Hryciow, Říha – Jonák, Vlach, Rob – Březina, Berger, Hořanský – Půček, Kucharczyk, Klímek – Apolenář, Vítek.

SC Marimex Kolín: Kuzněcov (Sajdl) – Kukla, Piegl, Niko, Pinkas, Čížek, Čáp – Veselý, Šafránek, Jankovský - Král, Miškář, Sklenář – Ouřada, Štohanzl, Krejčík – Pajer, Morong, Síla.