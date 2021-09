V deváté minutě hráli domácí přesilovku, to bylo jediné vyloučení v první třetině, a hned se jim podařilo přečíslení využít. Braku vstřelil po pěkné akci Jiří Kadlec st., za asistence Lukáše Peška a Jakuba Semiráda a nedlouho poté se potkal Lukáš Pešek v soupeřově třetině s pukem, a nikým neatakován blafákem zvýšil na 2:0. Potvrdil, že v první třetině jsme byli Kolínští o kousek lepší.

Utkání se hrálo ve svižném tempu, útoky byly vedené na obou stranách, dobré bránění, na kolínské straně v první třetině důslednější. Co prošlo, bezpečně zlikvidoval Matěj Kvasil v brance.

Další derby vyznělo pro kolínské béčko. To tak drží po třech kolech stále neporazitelnost. Hokejisté kolínské rezervy porazili ve třetím kole Krajské ligy mužstvo Žabonos.

