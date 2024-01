/FOTO/ Čtyři hokejisté Žabonos a jejich kamarád živí svoji šanci na splněný sen. Pětice nadšenců vyrazila do slovenských Košic na Česko Slovenské mistrovství, kde skončila na druhém místě a díky tomu se probojovala na mistrovství světa v rybníkovém hokeji do Kanady. Jejich daleká cesta za dobrodružstvím je ale hodně nejistá. O co jde? Chybí finance. A to je velký problém.

Hráči HC Žabonosy se probojovali na mistrovství světa v rybníkovém hokeji. Nyní shání finance | Foto: HC Žabonosy

Výprava ze Žabonos skončila na druhém místě mezi Čechy a Slováky a díky tomu si vybojovala účast na mistrovství světa, které se uskuteční v únoru. To je velká událost. „Vyrazili jsme do Košic jako pětičlenný tým zástupců amatérského hokejového klubu HC Žabonosy a vůbec nevěděli, co od turnaje čekat. Nakonec jsme skončili jako nejlepší český tým druzí a spadla nám do klína možnost reprezentovat český rybníkový hokej v Kanadě. Mistrovství světa se hraje na jezeře Roulston ve městě Plaster Rock v termínu 15. – 18. února 2024. Jedná se o obrovskou událost, které se účastní sto dvacet týmů z celého světa,“ uvedl kapitán mužstva Žabonos Ladislav Hlaveš.

Finále bylo napínavé, rozhodl až zlatý gól. Žabáci byli hodně blízko vítězství. „Finále bylo nahoru - dolů, těžký zápas s výbornou atmosférou. Většina přítomných fandila nám, ale víme, jak to ve sportu je. Snažili jsme se hrát pěkný kombinační hokej, soupeř pouze bránil a stál před bránou. Jednu chvíli jsme vedli asi 9:6, ale zbývalo hodně času a soupeř rychlými protiútoky vyrovnal. Těsně před koncem jsme nastřelili tyč. Zápas skončil 9:9 a šlo se do prodloužení,“ litoval kapitán druhého celku.

Prohrané finále bylo velké zklamání. Pak ale převládala radost z toho, že se dostali na mistrovství světa. „Je to trochu bolestivé a taková drobná kaňka na jinak fantastickém zážitku. Vítěz má hrazeny letenky a ubytování na mistrovství světa, čehož jsme nakonec o pověstný chloupek nedosáhli. Udělat Kanadu byl na začátku takový skromný cíl, takže z tohohle hlediska panuje spokojenost,“ usmíval se Hlaveš.

Nyní chybí jen drobnost – získat více než dvě stě tisíc korun na to, aby se mohli šampionátu zúčastnit. „Ihned po návratu z dějiště republikového turnaje jsme rozjeli marketingové kroky s cílem zajistit naší cestu do Kanady. Vyřazovací část turnaje v Košicích bylo možné sledovat online díky stream přenosu od pořadatelů. Byli jsme až překvapeni, jak velké množství lidí to zaujalo a fandili nám. Třeba v žabonoské hospodě jel celý finálový den. Pořádáme sbírku a oslovujeme firmy, které by to mohlo zaujmout. Budeme rádi za jakoukoliv podporu,“ ocenil by podporu týmu jeho kapitán.

Určitě nechtějí o světové mistrovství světa přijít. Ale co kdyby? „Život samozřejmě půjde dál, ale mrzelo by nás to. Rozhodně máme co nabídnout. Jsme fajn parta sympaťáků, se kterou není nuda. Formou sociálních sítí bychom lidem přiblížili celou naši cestu i samotný průběh turnaje,“ ujistil Hlaveš fanoušky a případné sponzory za celý mančaft.

Pořadatelé mistrovství světa hradí týmům pouze startovné, Žabáci si musí zaplatit ubytování a letenky. Pokud všechno vyjde, budou mít v Kanadě obrovské ambice. „Ty nejvyšší. Ambasadorem turnaje v Košicích byl bývalý vynikající hráč a mistr světa z roku 2002 Láďa Nagy. Fajn kluk, po turnaji s námi mluvil. Říkal nám, že máme určitě letět, že to tam vyhrajeme. V Kanadě se bude hrát bez klasických mantinelů. Tým, který hodí puk do sněhového mantinelu o něj přijde. To bude naší hře vyhovovat, nebude šance dávat góly z nahození,“ je přesvědčený kapitán Ladislav Hlaveš.

Česko Slovenské mistrovství se hrálo v Košicích. Hrací formát je čtyři na čtyři bez brankářů. Hrací čas je dvakrát patnáct minut s pětiminutovou pauzou. Celkový počet týmů byl třicet tři, hrálo se na dvou hřištích v městském parku a športovo-zábavném areálu. Branky jsou stejné šíře jako hokejové, ale vysoké pouze třicet centimetrů. Gól platí od půlky. V zápasech padá hodně gólů, klidně kolem pětadvaceti, ale výjimkou není ani čtyřicet branek.

Žabákům byla schválena sbírka na serveru donio.cz. https://www.donio.cz/pribeh/17550

Hráči Žabonos