Hodně cenný skalp získali hokejisté Kolína, kteří se připravují na další sezonu v Chance lize. O dvě branky dokázali porazit extraligový Hradec Králové, tedy svůj partnerský klub. I díky hattricku Moravce. Za Kolín si zahráli Smoleňák, Chalupa a Lang, kteří byli pro tento zápas mimo základní sestavu Hradce.

V prvním letním přípravném zápase nastoupili hokejisté Slavie na domácím ledě v Edenu proti Kolínu. | Foto: Deník/Michal Káva

Hradec Králové – Kolín 4:6

Kolínský tým favorita zaskočil a od prvních minut bylo hodně aktivní. Kolínští brankáři Sajdl a Tichý chytali za domácí Hradec, naopak kolínskou svatyni hájil Vomáčka. „Hradečtí chtěli vidět své odchovance v jejich brance. Naopak Vomáčka je v Hradci na zkoušce,“ uvedl Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů.

Pro Kozly to byla vydařená prověrka. „Byl to pro nás parádní zápas s obrovsky těžkým soupeřem. Kluci to zvládli výborně, i když jsme měli ve hře spoustu nedostatků, které chceme odstranit. Přistoupili jsme k utkání parádně, dřeli jsme od první minuty. S výkonem hráčů jsme spokojeni,“ pochvaloval si Martínek.

Další zápas bude hrát Kolín doma. Poprvé se svým příznivcům představí v úterý 15. srpna od 17.30 hodin, kdy se postaví rakouskému týmu Vienna Capitals. „Je to výborný soupeř. Čeká nás opět hrozně těžká prověrka. Těžké zápasy jsme chtěli, abychom viděli nedostatky a mohli na nich pracovat. Je to velké lákadlo pro diváky,“ řekl kouč Kolína. „Trochu mě děsí, že má být horko a lidé budou možná u vody. Mohli by se přijít ochladit na zimák,“ culil se Petr Martínek.

Branky a nahrávky: 12. Gaspar, 18. Okuliar, 28. Eberle, 32. Marcel – 5. Moravec, 11. Smoleňák, 13. Vrhel, 35. Moravec, 55. Moravec, 58. Kolmann. Třetiny: 2:3, 2:1, 0:2.

Mountfield HK: Sajdl (31. Tichý) – Gaspar, Freibergs, Kalina, Marcel, Pavelka, F. Pavlík – Eberle, Miškář, Šťastný – Perret, Lalancette, Jasper – Okuliar, Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Pilař, Zachar.

SC Marimex Kolín: Vomáčka – Pinkas, Kolmann, Piegl, Němec, Hampl, Naar, Sýkora – Smoleňák, Chalupa, Lang – Vrhel, Moravec, Ouřada – Dlouhý, Koukal, Pajer – Síla, Morong, Matěj Beneš.