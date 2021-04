Jak sezonu hodnotí prezident klubu Luboš From? „Řekl bych, že se to možná ani od nás nečekalo, že nám to takhle půjde. Konec sezony už byl ale trochu horší, a poněkud to vrhlo stín na celou sezonu,“ říká mimo jiné v rozhovoru Deníku šéf klubu.

Jak jste spokojený s premiérovou účastí v Chance lize?

Předváděná hra minimálně v prvních třech čtvrtinách sezony byla taková, že jsme se určitě stydět nemuseli. Řekl bych, že se to možná ani od nás nečekalo, že nám to takhle půjde. Konec sezony už byl ale trochu horší, a poněkud to vrhlo stín na celou sezonu, protože umístění nebylo zcela ideální. Postavení v tabulce mohlo být lepší.

Chybělo málo k tomu, aby mužstvo postoupilo do předkola play off. Kde hledat příčiny toho, že se to jen těsně nepovedlo?

Je třeba vidět, že v průběhu sezony jsme prohráli asi pětkrát o jediný gól. Kdybychom v těchto utkáních bodovali, na play off bychom asi dosáhli. K tomu se přidala zranění Veselého, Krejčíka i Stehlíka, tím se rozpadla celá druhá lajna. A navíc brankář Štěpán Lukeš, který u nás byl z Hradce Králové na střídavý start, už přestal jezdit. To jsou hlavní faktory, které to naše umístění ovlivnily.

Sezonu lze považovat za úspěšnou z pohledu předváděných výkonů. Souhlasíte?

Z pohledu předváděných výkonů můžeme být celkem spokojeni.

Na stadionu chyběli fanoušci. Jak citelné to bylo z pohledu prezidenta klubu?

Je to velká ztráta. Ať už z pohledu sportovní stránky nebo ze stránky finanční, což dost komplikuje chod klubu. Naši fanoušci byli vždy šestým hráčem a kdybychom fanoušky v hledišti měli, dost možná bychom na play off dosáhli. Z hlediska finanční stránky v tom nejsme sami, to řeší i ostatní kluby.

Na startu sezony jste dlouho zvažovali, jestli do Chance ligy jít. Ukázalo se, že vaše rozhodnutí zkusit druhou nejvyšší soutěž nebylo špatné…

Jsem přesvědčený, že to bylo dobré rozhodnutí. My ale nebudeme koukat dozadu, začátek byl dost složitý. Přišla první vlna koronaviru, financí nebylo tolik, nevěděli jsme, jak zareagují sponzoři. Bylo to těžké. Ale snad se vše povedlo. A my musíme pracovat na tom, aby to bylo v příští sezoně ještě lepší.

Co vám v průběhu náročné sezony udělalo největší radost?

Asi převažovaly spíše starosti než radosti. Ale radost jsem měl z vítězství nad Vsetínem, když byli v hledišti ještě diváci. To je to, proč se to dělá. Tak asi to.

Hráči první lajny byli na předních místech co se týče statistik v produktivitě. Bylo asi příjemné sledovat, jak si první pětka vyhoví a kolik dokáže nastřílet branek…

S tím musím souhlasit. Zároveň ale musím také zmínit, že první lajna hodně inkasovala a patřila v tomto mezi nejhorší. O tom se moc nemluví. Hráči i trenéři musí společně pracovat na tom, aby to tak nebylo.

Nyní je po sezoně, ale to platí hlavně pro hráče. Vy musíte chystat mužstvo na další ročník. Nastanou v Kolíně velké hráčské změny?

Víme, že tým je nutné posílit. Čeká nás těžká sezona, která bude ještě složitější než ta letošní, neboť bude padat čtyři nebo pět týmů. Ostatní týmy posilují a my musíme reagovat také. Do jaké míry to ale bude, to si zatím nechám pro sebe. Nemohu prozrazovat ani konkrétní jména.

V sezoně jste spolupracovali s extraligovým Hradcem Králové, což se ukázalo jako velice dobrý tah. Bude tato spolupráce pokračovat v další sezoně?

Spolupráce bude pokračovat. Budeme nyní pracovat na tom, aby byla ještě rozsáhlejší.

Vše také závisí na financích. Jak jste zvládli minulou sezonu v tomto směru a jaké jsou vyhlídky do další sezony?

Zvládli jsme to tak, že všechny závazky, které jsme měli, jsme dodrželi tak, jak jsme slíbili. Takže ano, zvládli jsme to. Další sezona nebude pochopitelně jednoduchá, bude určitě ještě složitější, než ta letošní. Uvidíme, jak se k tomu všichni postaví.

V týmu skončil jako hráč Jan Stehlík, který přijal vaši nabídku stát se sportovním manažerem. Co si od toho slibujete?

Jsem přesvědčený o tom, že to byla nutnost. Je to proto, abychom změnili a narovnali řadu věcí. Pochopitelně jsme ale limitování financemi. Tohle je první krok, jak všechno zlepšit. Honza bude mít na starosti chod A týmu. Sám jsem to při svém vytížení nezvládal, Honza v tom může pomoci, i když to pro něj bude nové. Na začátku mu budu pomáhat, budeme spolupracovat a věřím, že to zvládneme.