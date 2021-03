V průběhu letošní premiérové sezony měl Stehlík zdravotní problémy a neodehrál všechny zápasy. Přesto nasbíral deset kanadských bodů za pět gólů a stejný počet asistencí. „Poprvé, kdy se mi do hlavy dostala myšlenka nepokračovat v Kolíně jako hráč, bylo po zranění v přípravném zápase s Táborem a následném zjištění vyhřezlé ploténky. V té chvíli byla Chance liga nad moje síly a v průběhu sezony jsme začali řešit moje další působení. Věřím, že svojí prací přispěji k dlouhodobému setrvání A mužstva Kolína v Chance lize,“ vysvětlil zkušený útočník Jan Stehlík, proč dál nebude kozlům pomáhat na ledě a přesouvá se na post manažera.

Hráč nastupující s číslem 71 má mnoho zkušeností s první i druhou ligou. A z to může čerpat i v pozici funkcionáře. Místo střílení gólů nebo připravování šancí pro spoluhráče bude mít však nyní nové úkoly, a to v zákulisí. Co bude náplň jeho práce? „Náplň práce je celkem jasná a je to komunikace se stávajícími i potencionálními hráči. Nedílnou součástí bude také oblast sponzoringu a marketingu,“ řekl Jan Stehlík, který letos v létě oslaví pětatřicáté narozeniny.

Vedení kolínského klubu reagovalo na ukončení hráčské kariéry Stehlíka rychle. „Věděli jsme, že jedním z důležitých faktorů pro další krok směrem k profesionálnímu hokeji je, aby A tým vedl jeden člověk, který bude mít na starost pouze dění okolo A týmu. Přemýšlel jsem již déle o někom, koho bychom oslovili. Tuto roli jsem v minulosti plnil já a musím říci, že svoji soukromou práci a práci v klubu včetně řízení chodu A týmu nejsem schopen časově zvládnout. Jakmile jsem se dozvěděl od Honzy, že nebude pokračovat jako hráč, oslovil jsem ho. Honza nabídku přijal,“ popsal, jak tato myšlenka vznikla, prezident klubu Luboš From.

Vladimír Malinovský

Tereza Marvánková Hölzlová