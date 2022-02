Kozlové v posledních pěti utkáních prohráli dvakrát doma. A to se jim dříve nestávalo. Jenže pro změnu zbylá tři utkání na ledě soupeřů vyhráli za tři body – v Havířově, Benátkách a na ledě druhé Třebíče. Díky tomu své postavení výrazně vylepšili. „Je to velký krok. Ale my musíme udělat další,“ řekl hned po vítězství v Třebíči kolínský trenér Petr Martínek a nechtěl se nechat unést skvělým výsledkem.

Formu venkovních utkání by mohli Kolínští potvrdit i u Jestřábů. „Zase chceme udělat nějaké body jako tomu bylo s Třebíčí. Čeká nás ale další nesmírně těžké utkání. Je to reálné, doma jsme soupeře porazili čtyři dva,“ uvedl před pátečním duelem kouč Martínek, jehož celek ale na ledě soupeře padl stejným výsledkem. „Šance existuje, je to hlavně o naší hlavě a našem výkonu. Z hůry nám to nespadne. Musíme předvést obrovské nasazení a bojovnost,“ má jasno kolínský kormidelník.