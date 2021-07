,,Celkem jsme odtrénovali šedesát pět tréninkových jednotek a využívali jsme místní prostory a sportoviště - posilovnu, hřiště, plochu zimního stadionu, atleticky ovál a tunel, beach volejbalové hřiště a tenisové kurty. Kromě toho jsme zařazovali druhé fáze na ledě v partnerském Hradci Králové. Kompletní letní přípravu a její skladbu měli společně na starosti kondiční trenér Hradce Michal Tvrdík s Jiřím Kadlecem, kteří odvedli velmi dobrou práci a hráčům se pokusili připravit pestrou a kvalitní přípravu, která byla završena kontrolním wingate testem,“ shrnul a popsal Šťastný, co vše mají kozlové za sebou.

Wingate testy byly tedy vrcholem devítitýdenního přípravného období kozlů. Co to je? Laicky řečeno, představte si, že v tisíci metrech nad mořem sprintujete minutu do dvou tisíc metrů nad mořem. Odborněji řečeno se jedná o změření fyzické připravenosti hráčů. Na bicyklovém ergometru se šlape co největším úsilím po dobu jedné minuty. Tento test slouží ke zjištění anaerobní kapacity a silových schopností organismu.

,,Těmito testy jsme si chtěli ověřit fyzickou připravenost hráčů,“ řekl trenér Kolína s tím, že výsledky by měly být klubu k dispozici během desíti dnů. ,,Další novinkou byly individuální pohovory trenérů s hráči, kde došlo k osobnímu hodnoceni každého hráče,“ doplnil s tím, že se letní přípravy účastnilo celkem jednadvacet hráčů a čtyři hráči měli povolenou individuální přípravu.

Zmíněná dovolená končí kozlům letos dřív než kdy jindy. První sraz budou mít už ve čtvrtek 22. července. Letošní novinkou je nejen dřívější start, ale taky nástup na kolínský led. Zatímco v předchozích letech byli kozlové několik týdnů v azylu v Poděbradech, letos by měli hned o začátku naskočit na kolínský led.

,,Chceme poděkovat vedení klubu a městu Kolín, že nám zajistilo na základě důležitosti této sezony led a tedy kompletní letní přípravu na domácím ledě v Kolíně,“ řekl na závěr kouč Jan Šťastný.