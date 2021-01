Kolínu první třetina sedla skvěle. Už v páté minutě domácí využili chyby frýdeckomístecké rozehrávky, brankáře Suchánka prostřelil Vojtěch Síla. Pro devatenáctiletou výpomoc z Hradce Králové šlo o třetí zářez v kolínském dresu. Perfektní dvacetiminutovku z pohledu Kozlů pak podtrhl druhým gólem Lukáš Krejčík. Naopak hosty držel na uzdě spolehlivý Sejpal, mezi tyčemi dostal prostor i po zmíněném debaklu s Prostějovem.

Také prostřední dvacetiminutovku začal Kolín nejlepším možným způsobem. Veselý se Štohanzlem se dostali do přečíslení a puk nakonec doputoval až na hůl Jakuba Husy, který touš zametl do odkryté klece.

Svěřencům trenéra Petra Martínka tříbrankové vedení slušelo. Jenže nevydrželo ani čtyři minuty, Frýdek-Místek se vrátil do zápasu po umístěné střele Davida Klimši. Na snížení mohl na druhé straně odpovědět Jakub Petržilka, dvacetiletý forward ve službách modrobílých ovšem tváří v tvář Suchánkovi neuspěl. A tak si Kolín do závěrečné třetiny odnášel vedení 3:1.

Zkraje poslední části zápasu Frýdku-Místku nepomohla ani početní výhoda, teprve třetí v celém střetnutí, Sejpal si s pokusy hostů poradil. Na druhé straně nevyužil přesilovku ani Kolín, deset minut před koncem základní hrací doby byl i přesto velmi blízko k zisku tří bodů. Pro ty si nakonec domácí došli, Frýdku nevyšla ani hra bez brankáře.

Kolín si v Chance lize připsal osmý triumf, šestý na domácí půdě, a posunul se na patnácté místo tabulky právě před svého dnešního soupeře. Tým navíc uspěl podruhé z posledních tří kol a dal tak zapomenout na nedávnou řadu tří porážek.

„Neřekl bych, že by dnes rozhodla první třetina. To utkání bylo totiž pořád stejné. Soupeř velice dobře bruslil, byl hodně aktivní a dokázal nás dobře obsazovat. I proto nedokáži říct, zda by jiný vstup do utkání něco na vývoji změnil,“ byl po bitvě zklamaný frýdeckomístecký kouč Mojmír Trličík. „Sportovně si musíme přiznat, že nás Kolín přehrál,“ dodal.

Už ve středu 20. ledna jde kozlí parta do akce znovu, tentokrát se představí na ledě Vsetína. Kolín už tohoto soupeře dokázal porazit, na začátku sezony jej přehrál 3:0.

SC Kolín - HC Frýdek-Místek 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)



Branky: 5. Síla (Petržilka, Zumr), 17. L. Krejčík (Z. Král, Muška), 24. Husa (J. Veselý, Štohanzl) – 28. Klimša (Zahradníček, Haman). Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Kotlík, Baxa. Vyloučení: 3:2 (bez využití). Střely: 38:19. Hráno bez diváků.



Kolín: Sejpal - Husa, Kukla, Blaha, Muška, Váchal, Pýcha, Barták, Jankovský, Šafránek, Král, Krejčík, Štohanzl, Veselý, Síla, Zumr, Petržilka, Martínek, Semirád, Stehlík.



Frýdek-Místek: Suchánek - Zahradníček, Haman, Šepelev, Malík, Repe, Husák, Michálek, Kindl, Mikulík, Šedivý, Martynek, Ramik, Przybyl, Matiaško, Stuchlík, Veselý, Tomi, Klimša, Peterek.