Vedení si ale s jejich nahrazením poradilo velice dobře. Z Třebíče totiž přivedlo produktivního Lukáše Nedvídka a z Hradce Králové získalo Petra Koukala, trojnásobného vítěze extraligy, mistra světa a hlavně velikého lídra, který bude u kozlů plnit roli kapitána a mentora pro mladší hráče.

„Je skvělé, že velká kostra týmu zůstala a doplnila se o nadějné mladíky z Hradce Králové. Navíc přišel Péťa Koukal a taky Lukáš Nedvídek. Doufám, že nahradí kluky, kteří skončili, ať je to David Šafránek nebo Dominik Zumr. Uvidíme v sezoně, jestli se nám podaří tyhle hráče plnohodnotně nahradit,“ komentuje podobu kádru Martínek.

Angažování Koukala pochopitelně vychází z úzké spolupráce s Hradcem Králové, která trvá dlouhodobě. Zatímco loni si zkušený útočník zahrál za Kolín pouze jediný zápas, letos už by měl být vytěžovaný hlavně ve druhé nejvyšší soutěži. To Kolínské pochopitelně těší.

„Péťa Koukal je skvělá osobnost, řídí kabinu. Doufám, že nám odvede výkony jak na ledě, tak v kabině, kde stmelí tým, abychom tahali za jeden provaz. Pro něj to bude nesmírně těžké, protože celá Chance liga bude koukat na Petra Koukala. On se s tím musí popasovat. Přeju mu, ať se mu to podaří. Doufám, že pesimistům Petr ukáže, co je za hokejistu,“ uvádí trenér kozlů, který má o Koukalově roli jasno.

„Máme ho tady proto, že je to výborný hokejista, a taky proto, aby ukočíroval mladé pušky, které mají trochu jiný svět. Od prvního momentu, co je v kabině, se mu to velmi daří. Doufám, že v tom trendu bude pokračovat a mladí pochopí, jakým směrem se vydat. V současné chvíli to funguje,“ těší Martínka.

Koukal ale rozhodně nebude přínosem jen jako lídr. Pořád má týmu co dát i hokejově. Vždyť v posledních dvou přípravných zápasech se pokaždé prosadil ze hry a následně rozhodl i nájezdovou loterii. Produktivní byl navíc i v předešlých utkáních.

S přípravou panuje spokojenost

Kolín, který v minulé sezoně dokráčel až do předkola play off, bude i díky Koukalovi znovu moci pomýšlet na podobný úspěch. Napovídá tomu alespoň příprava, ve které se kozlům výsledkově dařilo. Kolínští odehráli devět zápasů a zvítězili šestkrát.

„S přípravou jsme spokojení jak výsledkově, tak herně. Lepší byl začátek, kdy jsme trénovali v kompletnější a lepší sestavě. To, že jsme farma, přináší svoje plusy i minusy. Kluci odjeli na reprezentaci a teď si Hradec nějaké hráče vytáhl. Je skvělé, že hráči dostávají šanci, ale trošku nám to narušilo tréninkový proces. Není to ale tak, že bych si stěžoval. Je to výsledek toho, co přináší farma,“ říká Martínek.

I kvůli tomu se Kolín domluvil na spolupráci také s extraligovým Libercem, který po předchozí sezoně přišel o svoji farmu. Benátky nad Jizerou se totiž nedokázaly udržet v Chance lize a sestoupily o patro níž. Na základě nově vzniklé kooperace tak kolínský dres oblékli obránci Petr Kolmann a David Aubrecht a útočník Adam Dlouhý.

„Vychází to z šířky týmu. Máme tři hráče do dvaceti let, kteří by se mohli dostat na mistrovství světa dvacítek. Hradec může mít zraněné, může si vytáhnout další hráče. Proto nastala dohoda s Libercem, všechny strany to kvitovaly. Podobná domluva je i s Vrchlabím. My můžeme posílat hráče do druhé ligy a oni můžou pustit hráče k nám. Tady je to trochu těžší, protože máme stejné hrací dny,“ vysvětluje kolínský kouč.

Cíl do sezony trenér nechce vyřknout

„V dané chvíli se to týká těchto tří libereckých hráčů. Dál ukáže sezona. Uvidíme, jak na tom budeme, náš cíl v sezoně je jasný,“ dodává.

Otevřeně ale Martínek o cílech pro sezonu mluvit nechce. Když už musí, hovoří jen hodně opatrně. „Nerad mluvím o cílech. Já mám jeden základní a tím je, aby se tady hrála Chance liga i v další sezoně. Chceme ale navázat na loňskou sezonu. Tím jsem řekl asi všechno, nahlas to ale nechci vyřknout,“ zakončuje s úsměvem.

Jeho tým každopádně čeká pořádně náročný vstup do soutěže. Ve středu odstartuje Chance ligu soubojem se Zlínem, který sestoupil z extraligy. Hrát se bude na zlínském Zimním stadionu Luďka Čajky od 17:30.

