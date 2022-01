Minulostí je úspěšné tažení kozlů, kdy vyhráli šest utkání v řadě, z toho pět za tři body. V posledních třech střetnutích totiž nebrali ani jediný bod. Dobře rozjetá utkání v Jihlavě a doma se Vsetínem ztratili v posledních minutách a to je možná poznamenalo do dalšího souboje. Na ledě Poruby, která se nachází v těsném okolí Kolína v tabulce, totálně propadli. Po dobrých výkonech přišla mizérie. „Byl to snad nejhorší zápas sezony,“ zlobil se trenér kolínského mužstva Petr Martínek. „Byla to jedna velká bída,“ nešetřil kritikou.