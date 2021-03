Vrátka se zavírají. Kozlům se vzdálilo předkolo play off na míle

/FOTOGALERIE/ Na Sokolov nestačili doma, nestačili na něj ani na jeho ledě. Hokejisté Kolína prohráli v dalším zápase Chance ligy a sen o postupu do předkola play off se jim hodně vzdálil. Kozlové zahodili v prostřední části několik tutovek a to se jim stalo osudným. Sedmnáctý zářez na pažbu si udělal kapitán Šafránek.

HC Baník Sokolov - SC Kolín | Foto: Zdeněk Plachý

Kolínský brankář Sejpal se dostal do tempa hodně rychle. Po necelé půlminutě jej rozehřál bekhendem Tůma. Začátek utkání byl vyrovnaný, v dalších minutách byli o něco aktivnější domácí a více se tlačili do obranného pásma Kolína. A také se dostali do zaslouženého vedení. Kadeřávek napřáhl od modré, ale jeho střela byla zblokovaná. Stejný hráč dostal druhou možnost a puk skončil za zády bezmocného Sejpala. Sokolovu narostla křídla a do konce první části měli navrch. Pojistku ale nepřidali. To se jim povedlo v prostřední části, i druhá dvacetiminutovka nabídla jedinou branku. Na začátku třicáté minuty Gut našel volného Tůmu v mezikruží, pro kterého nebyl problém zakončit naprosto přesně. Sokolov vedl o dvě branky, ale své šance měli o Kozlové. A nebylo jich zrovna málo. Velkou příležitost měl Štohanzl při vlastním oslabení ještě před druhým sokolovským gólem, ale zradila jej přesná muška. Největší tutovku měl ostrostřelec Šafránek po fantastické přihrávce, ale bravurním zákrokem jej vychytal Neužil a puk skryl ve své lapačce. Lee Skinner se stal nejlepším hráčem za měsíc leden Přečíst článek › Zkraje poslední třetiny to už bylo s hostujícím týmem hodně špatné. Sokolov využil svoji první přesilovou hru. Pohla i Tůmu vychytal Sejpal, ale na třetí pokus už reagovat nemohl a Vracovský odkrytou bránu trefil. Kolín byl na kolenou, domácí na koni, na první pohled byla patrná jejich dominance. To také jasně dokumentovali čtvrtou trefou, mezi střelce se zapsal Hašek. A vyhnal Sejpala z brány, do ní se postavil Martínek. V domácím střetnutí s tímto soupeřem Kolín dokázal stáhnout skóre z nula pět na čtyři pět. Tentokrát už neměl na podobné zdramatizování zápasu čas ani síly. Gól kanonýra Šafránka byl pro Kozly slabou náplastí. Kolínský kapitán opět potvrdil střeleckou formu, byl to už jeho devatenáctý gól. Obránce Husa si připsal asistenci a je nejlepším v kanadském bodování mezi beky v celé soutěži. Sokolov - Kolín 4:1 Branky a nahrávky: 16. Kadeřávek (Gut), 31. D. Tůma (Gut), 43. Vracovský (D. Tůma, J. Pohl), 52. Hašek (Prymula) – 57. Šafránek (Husa, Z. Král). Rozhodčí: Zubzanda, Micka – Belko, Flegl. Třetiny: 1:0, 1:0, 2:1.



SC Kolín: Sejpal (52. Martínek) – Husa, Kukla, Blaha, Pýcha, Zdeněk, Muška – Jankovský, Šafránek, Z. Král – L. Krejčík, J. Veselý, Petržilka – Zumr, Semirád, Síla – R. Martínek, Štohanzl, Mašín – Kozák. Poslední zápasy Kolína 30. kolo – středa 24. února 18:00: Kolín – Poruba

31. kolo – sobota 27. února 18:00: Šumperk – Kolín

32. kolo – středa 3. března 18:00: Kolín – Jihlava

33. kolo – sobota 6. března 18:00: Vrchlabí – Kolín

34. kolo – pondělí 8. března 18:00: Kolín – Třebíč