Video, foto: Vítězná krasojízda Kozlů pokračuje, kapitán Koukal dal dvě branky

Tak to už je krasojízda. Kolínští hokejisté vyhráli páté utkání Chance ligy za sebou. V těchto duelech ztratili jediný bod. Skvostnou sérii prodloužili v domácím střetnutí se Šumperkem před zraky téměř osmi stovek diváků. Neměli to ale rozhodně snadné, o výhru se museli strachovat do poslední vteřiny. Nakonec tři body do tabulky přidali.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Šumperk (3:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský